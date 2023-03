Deutschland ist aus dem Takt

Herr Bärsch erklärt, warum sich der Deutschlandtakt bei der Bahn verspätet.

Unter Verkehrspolitikern ist ein heftiger Streit darüber ausgebrochen, ob jemals jemand versprochen hat, bis 2030 den Deutschlandtakt einzuführen, und wenn ja, ob es wirklich so gemeint war. Ausgelöst hat ihn in dieser Woche der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer, mit der Aussage, der Deutschlandtakt sei ein Jahrhundertprojekt und könne erst bis 2070 umgesetzt werden, also mit einer Verspätung von 40 Jahren – ein Rekord, den kein Zug je schaffen wird.

Völlig offen ist, ob der Deutschlandtakt überhaupt in diesem Jahrhundert kommt. Dieser Fahrplan für ganz Deutschland soll dafür sorgen, dass die Züge an den Knotenpunkten mindestens jede Stunde in jede Richtung zur selben Minute fahren und niemand länger als 30 Minuten auf den Anschluss warten muss.

Bislang kann die Bahn nur versprechen, dass künftig mindestens jeden Tag ein Zug „heute ausnahmsweise von Gleis 3 A außerhalb der Bahnhofshalle“ verkehren wird und sich die Reisenden beim Umherirren miteinander verknoten.