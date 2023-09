Die Wiesn nervt

Herr Bärsch erklärt, warum das Oktoberfest viele Menschen empört.

Das Oktoberfest beginnt erst in einer Woche, aber es geht uns schon jetzt mächtig auf die Nerven. Seit Tagen müssen wir alle möglichen und unmöglichen Wiesn-Nachrichten über uns ergehen lassen. Was Millionen Menschen am meisten empört, ist der irreführende Name des Festes, das im September stattfindet und vom Oktober nur ganz wenige Tage berührt. Überhaupt scheinen sich viele Dinge in unserem Leben immer früher zu ereignen. An einige von ihnen, etwa die Pubertät unserer Kinder, haben wir uns längst gewöhnt. Andere treiben uns jedes Jahr aufs Neue an den Rand der Verzweiflung. Das Weihnachtsgebäck, zum Beispiel: Seit Ende August liegt es in den Regalen. Dabei plädiert in Umfragen eine Mehrheit dafür, dass sich der Handel mäßigen solle. Der argumentiert mit seinen Verkaufszahlen dagegen. Dieses Erfolgsrezept hat sich auch unter Politikern herumgesprochen. Sie werfen schon jetzt die ersten Versprechen zur Landtagswahl in einem Jahr auf den Markt und hoffen, dass sie ihnen jemand abkauft.