Herr Bärsch erklärt, wie die Weltklimakonferenz in Dubai enden wird.

Ohne eine Spur von Verwunderung oder gar Zweifel haben die meisten Menschen die Nachricht der Woche zur Kenntnis genommen: Der Winter hat Deutschland fest im Griff. Kaum jemand fragt sich, warum ausgerechnet dem Winter immer wieder gelingt, was keine Bundesregierung schafft. Sollte es wirklich so einfach sein, Deutschland in den Griff zu bekommen? Es kann doch kein Zufall gewesen sein, dass Olaf Scholz seine Regierungserklärung zur Haushaltskrise ausgerechnet am Tag des großen Wintereinbruchs abgab. Auf jeden Fall muss die Regierung sofort die Sondervermögen einfrieren und alle Klimaschutzprogramme auf Eis legen, denn die Erderwärmung ist vorerst gestoppt. Aber die Weltklimakonferenz in Dubai wird spätestens an ihrem Abschlusstag die Fortsetzung des Klimawandels beschließen. Nach dem 12. Dezember setzt dann Tauwetter ein, Meteorologen können ihre traditionellen Spekulationen über weiße Weihnachten beginnen und der ganze Schnee ist Heiligabend wieder weg.