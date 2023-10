Feuer frei

Herr Bärsch erklärt, warum der Wolf nicht zu Deutschland gehört.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke will rigoros gegen Wölfe vorgehen, die des Mordes in Tateinheit mit Einbruch verdächtig sind. Wenn ein Wolf mutmaßlich ein Weidetier gerissen und Schutzvorkehrungen wie einen Zaun überwunden hat, soll in bestimmten Regionen ohne abgeschlossenes Beweisverfahren und rechtskräftiges Urteil 21 Tage lang auf ihn geschossen werden dürfen. Wie ein Wolf aussieht, auf den 21 Tage lang geschossen wurde, sprengt jede Vorstellungskraft. Aber Lemkes Vorschlag ist alternativlos, denn kein Tier spaltet die deutsche Gesellschaft so tief wie der Wolf. Viele Jahre galt: Der Wolf gehört zu Deutschland. Doch statt sich zu integrieren, bilden Wölfe Parallelgesellschaften. Sie genießen alle Vorteile des Artenschutzes, sind aber kaum bereit, etwas von der Gastfreundschaft zurückzugeben, die sie erfahren. Stattdessen reißen sie Schafe und Ziegen. Friedrich Merz hat sogar schon Wölfe beobachtet, die sich danach ganz ungeniert die Zähne machen lassen.