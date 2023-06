Wir müssen gewappnet sein

Herr Bärsch erklärt

Ein Vermietungsportal namens Rentola hat 402 Städte und Landkreise auf ihre Überlebensfähigkeit im Fall einer Zombie-Apokalypse untersuchen lassen. Das war überfällig. Viele Menschen glauben ja, nach Kriegen, Krankheiten und Kostenexplosion komme kein Übel mehr, auf das sie nicht vorbereitet seien. Zombies spielen nur in Filmen oder Serien wie „The Walking Dead“ eine Rolle. Eine Begegnung mit Untoten im wirklichen Leben dürfte dagegen zur bösen Überraschung werden. Was aber ist dann zu tun? Keinesfalls sollte man Barrikaden aus Klopapier errichten. Das macht die Zombies nur wütend auf diejenigen, die es ihnen zu Lebzeiten vor der Nase weggekauft haben. Sinnlos wäre es, sie festzukleben. Die Polizei würde sie alsbald wieder befreien. Scheitern dürfte auch der Versuch, ihnen mit dem 49-Euro-Ticket eine Fahrt im Zug nach nirgendwo schmackhaft zu machen. Der ist eh überfüllt. Am besten lockt man sie mit dem Bild einer Bratwurst auf die A 9 und lässt sie am Rastplatz Rodaborn verhungern.