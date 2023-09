Hallejulian

Herr Bärsch erklärt, was alles auf den neuen Fußball-Bundestrainer zukommt.

Bis vor wenigen Tagen sah es noch so aus, als gäbe es für Deutschland keine Hoffnung mehr. Doch nun blicken 83 Millionen Menschen erwartungsvoll auf zu Julian Nagelsmann, dem Erlöser. Der muss bis zum Finale der Fußball-Europameisterschaft 2024 alle Probleme der Nation bewältigen. Aber wie will er das schaffen? Zwar hat er für seine öffentlichen Auftritte mindestens genauso viele verschiedene Outfits im Kleiderschrank wie Angela Merkel einst Blazer. Aber sie war 16 Jahre Bundeskanzlerin, während ihm als Bundestrainer gerade mal zehn Monate bleiben. Innerhalb dieser verdammt kurzen Frist muss er den Atomausstieg annullieren, die Inflation stoppen, das Heizungsgesetz kippen, die Klimakleber in die Schranken weisen und jegliches Gendern unterbinden. Das alles hat er neben Hunderten von Interviews, Auftritten in Talkshows und Boutiquebesuchen zu bewältigen. Da bleibt kaum Zeit zum Luftholen und schon gar nicht zum Trainieren. Diesen Nebenjob muss Rudi Völler übernehmen.