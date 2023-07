Herr Lauterbach, liefern Sie!

Herr Bärsch erklärt, was den Deutschen wirklich fehlt.

Ärzte haben 2022 eine Rekordmenge an Arzneimitteln verschrieben. Das hat die Techniker Krankenkasse herausgefunden und in ihrem Gesundheitsreport verkündet, dass jeder Er­werbstätige im Schnitt 269 Tages­dosen bekam. Das heißt, dass jeder an 269 Tagen Pillen oder Tropfen geschluckt, sich Zäpfchen gesteckt oder Spritzen gesetzt hat. Es heißt aber auch: Erwerbstätige haben an 96 der 365 Tage des Jahres 2022 keine Medikamente genommen.

Wie konnte das passieren und welche Tage waren das? Von den 252 Arbeitstagen kommt keiner infrage. Heute kann ja kaum noch jemand arbeiten, ohne sich irgendwas eingeworfen zu haben. Zwar stecken in dieser Zahl auch bis zu 30 Urlaubstage. Aber da sowie an Wochenenden und Feiertagen wird bis zum Umfallen gegessen und getrunken, weshalb zumindest Magen-Darm-Mittel Konjunktur haben dürften. Als Erklärung bleibt nur, dass es entweder zu wenig Arznei gibt oder zu wenige Krankheiten. Was auch immer es ist: Der Gesundheitsminister muss handeln!