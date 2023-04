Herr Bärsch erklärt, warum der 16. April ein ganz besonderer Tag ist.

Dieser Sonntag ist ein ganz besonderes Datum, denn jedes Jahr am am 16. April begeht die Menschheit den Welttag der Stimme. Wie aber feiert man diesen Tag? In einigen Regionen wird es rauschende Partys mit frischem Fleisch vom Stimmvieh geben. Anderswo geht es etwas ruhiger zu: Die Menschen lauschen Vorträgen und verzehren anschließend mit Stimmgabel und Schallmesser einen Buchstabensalat. Am Welttag der Stimme werden Festsäle und -zelte traditionell mit bunten Stimmbändern geschmückt und lustige Lautmalereien auf die Wände aufgetragen. Wie bei allen Anlässen, bei denen das Stimmvolk ausgelassen feiert, kann es vereinzelt zu Ausbrüchen von Stimmgewalt kommen und die Forderung laut werden, den Hörfunksender Stimme der DDR wieder in Betrieb zu nehmen. Meist können besonnene Veranstalter aber verhindern, dass eine neue Schallmauer errichtet wird. Stattdessen werden mutmaßliche Provokateure schon beim Einlass aufgefordert, ihre Stimme an der Garderobe abzugeben.