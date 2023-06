Jetzt geht die Post ab

Herr Bärsch erklärt die Gründe für eine Namensänderung.

Die Deutsche Post DHL Group will die Deutsche Post aus ihrem Namen streichen und künftig nur noch DHL Group heißen. Das ruft Empörung hervor, denn der neue Name klingt überhaupt nicht mehr deutsch, sondern nur noch verdammt amerikanisch. Viele denken bei dem klangvollen Namen Deutsche Post an den guten alten Brief, während sie beim Buchstabieren von DHL ein Paket vor ihrem geistigen Auge sehen. Dass die Deutsche Post aus dem Namen gestrichen wird, liegt an einer seit Jahren anhaltenden Tendenz: In Deutschland werden immer mehr Pakete verschickt, aber kaum noch Briefe geschrieben, schon gar nicht in richtig gutem Deutsch. Politiker bekommen Post meist als offenen Brief. Dabei unterschreiben viele Personen ein Schriftstück gemeinsam und sparen so Porto. Als Antwort bevorzugen die Absender in der Regel keinen Geldbrief, sondern ein Rettungspaket. Das ist ab einem Bestellwert von zehn Millionen Euro versandkostenfrei und wird auch montags zugestellt.