Herr Bärsch erklärt, wohin die Verglasfaserung Deutschlands führt.

41 von 66 kommunalen Unternehmen in Deutschland beklagen in einer Umfrage ihres Branchenverbandes, dass bei ihnen auch dort Glasfaser verlegt wird, wo es bereits andere Glasfaserleitungen gibt oder deren Verlegung längst geplant ist. Wer braucht die vielen Glasfaserleitungen? Sie transportieren weder Strom, noch Wasser noch Gas, sondern nur das Internet mit all seinen Videos, Spielen, schlechten Nachrichten und nervtötender Musik – und das nach dem Willen der Regierung blitzschnell und in jeden Haushalt. Laut Bundesnetzagentur war Ende 2022 aber gerade mal ein Viertel der verfügbaren Glasfaser-Anschlüsse aktiviert. Die Agentur untersteht dem Ministerium von Robert Habeck, und hinter der allgemeinen Verglasfaserung steckt wahrscheinlich ein teuflischer Plan, der sogar die Errichtung der Wärmepumpendiktatur in den Schatten stellt. Wer sich nicht dagegen wehrt, darf sich nicht wundern, wenn eines Morgens kein warmes Wasser aus der Dusche kommt, sondern Blut und Glitzer von Lord of the Lost.