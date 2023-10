So ein Vogel

Herr Bärsch erklärt, warum das Volk mal wieder falsch gewählt hat.

Ganz Deutschland schaute am Donnerstag auf das bayerische Hilpoltstein. Dort wurde das Ergebnis der Wahl zum Vogel des Jahres verkündet – einer Wahl, die zu den spannendsten in unserer Demokratie zählt. Anders als der Bundeskanzler oder ein Ministerpräsident wird der Vogel des Jahres direkt vom Volk gewählt. Die Kandidaten müssen keine Wahlprogramme vorlegen. Es gibt keine Interviews mit ihnen und keine Meinungsumfragen, die im Vorfeld erahnen lassen, wer als Favorit gilt oder gar gewinnen könnte. Das Wahlergebnis sorgt immer wieder für Überraschungen, meist für böse. Niemand kann nachvollziehen, warum in diesem Jahr ausgerechnet der Kiebitz Wahlsieger ist. Er leistet keinen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt. Er brütet nicht auf Bäumen wie andere Vögel, sondern am Boden und behindert die Landwirtschaft. Er beschützt uns auch nicht vor Wespen wie sein unterlegener Mitbewerber, der Wespenbussard. Stattdessen wird immer wieder von Kiebitzen berichtet, die Skatspieler nerven.