Unheimliche Frauen

Herr Bärsch erklärt, warum der digitale Feminismus so gefährlich ist.

Das Wesen der Frau ist unergründlich. Noch unergründlicher erscheint vielen Männern das Wesen der politisch engagierten Frau. Am unergründlichsten ist für sie Annalena Baerbock, die nicht nur Außenministerin ist, sondern auch konsequent die feministische Außenpolitik machen will, die sich die Koalition zum Ziel gesetzt hat. Das macht die unergründliche Annalena in den Augen mancher Männer unheimlich, unheimlicher noch als die lange Zeit als die unheimlichste aller Feministinnen wahrgenommene Alice. Die ist vielen inzwischen sympathisch, weil sie in Sachen Ukraine gegen die Annalena ist. Das droht den Blick zu trüben für eine viel größere Bedrohung: den digitalen Feminismus, den Frauenministerin Lisa Paus fordert. Er ist die Kampfansage an den männlichen Chauvinismus bei der Schaffung künstlicher Intelligenz. Kein Mann kann wollen, vom Computer verjagt zu werden, solange es ihm nicht gelungen ist, dieses eine Programm zu entwickeln, das endlich das Wesen der Frau ergründet.