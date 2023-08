Uns raucht der Kopf

Herr Bärsch erklärt, welche Folgen die Cannabis-Freigabe haben wird.

Mit ihrem Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung in Deutschland hat die Bundesregierung in dieser Woche neuen Streit und große Unsicherheit ausgelöst. Viele Leute fragen sich, wie sie es schaffen sollen, drei Cannabis-Pflanzen so anzubauen, dass pünktlich zum voraussichtlichen Inkrafttreten des Gesetzes in der Neujahrsnacht losgekifft werden kann. Verzweiflung macht sich unter denen breit, die sich in der Freizeit für die Gesellschaft engagieren. Sie wissen nicht, wie sie neben Arbeit, Familie und Ehrenamt auch noch die Mitgliedschaft in einem Cannabis-Verein stemmen sollen. Völlig unklar ist die Situation für Verkehrsteilnehmer. Darf man auf dem Rad bekiffter sein als im Auto? Bekommen Raser unter Cannabis-Einfluss Rabatt am Blitzer, weil sie gefühlt viel langsamer unterwegs waren? Ganz unerträglich wird es für Jugendliche. Kaum jemand kann ihnen vermitteln, warum sie ihren Morgen-Joint künftig schon 200 Meter vor der Schule ausdrücken müssen.