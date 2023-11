Wir brauchen mehr Ferien

Herr Bärsch erklärt, warum Thüringen mal wieder eine Chance verspielt.

Thüringen will sich nicht am Streit um die Termine der Sommerferien und das Privileg Bayerns und Baden-Württembergs beteiligen, dass sie dort immer zuletzt beginnen und bis in den September hinein dauern. Das ist sehr schade, denn es wird die Chance verspielt, endlich einheitliche Ferien für alle zu schaffen. Zwar sind sich alle Deutschen mit Ausnahme der Bayern und der Baden-Württemberger prinzipiell darin einig, dass die Sommerferien stets zu früh vorbei sind. Jedoch führt das zu keinen praktischen Konsequenzen. Schülervertreter fordern, Schlechtwettertage nicht als Sommertage zu werten, die Ferien um die Zahl dieser Tage zu verlängern und gegebenenfalls direkt in die Weihnachtsferien übergehen zu lassen. Das wäre nur konsequent angesichts der Praxis des Handels, bereits ab August Weihnachtsartikel anzubieten. Die Forderung konnte sich bislang nicht durchsetzen. Grundlegende Einigkeit besteht aber darin, die Sommerferien auch künftig genau dann beginnen zu lassen, wenn die Benzinpreise am höchsten sind.