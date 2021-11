Wir lesen uns ins Koma

Herr Bärsch erklärt, wie man Kindern wieder Lust am Lesen bereiten kann.

Die Kinder in Deutschland haben immer weniger Lust, Bücher zu lesen. Darüber kann auch der an jedem dritten Freitag im November veranstaltete Vorlesetag nicht hinwegtäuschen, an dem Prominente Kindern aus Büchern vorlesen. Die Buchhändler denken sich deshalb immer neue Leselockangebote für Kinder und Jugendliche aus. Experten warnen allerdings vor Aktionen wie „Tanz deinen Lieblingsroman auf Tiktok!“. Sie könnten zur Einstiegsdroge werden und dazu führen, dass die längst ausgerottet geglaubte Unsitte des Komalesens wiedererweckt wird. Bei diesem Ritual legten sich unsere Vorfahren abends mit einem Buch ins Bett und lasen so lange darin, bis sie bewusstlos wurden. Oft wachten sie erst am nächsten Morgen wieder auf.