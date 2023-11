Wir sparen uns kaputt

Herr Bärsch erklärt, warum die Petajoule vom Aussterben bedroht sind.

Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen prognostiziert für 2023 einen bundesweiten Energieverbrauch von 10.784 Petajoule. Das ist ein vom menschlichen Gehirn kaum zu verarbeitender Wert, gemessen in einer Einheit, von der nur wenige Leute wissen, dass es sie überhaupt gibt. Petajoule tauchen in den Nachrichten genauso selten auf wie die AG Energiebilanzen, die sich vermutlich nur dann öffentlich bemerkbar macht, wenn das Wort Petajoule in Vergessenheit zu geraten droht. Ein solcher Moment tritt bald ein. Unser Energieverbrauch ist gegenüber 2022 um 938 Petajoule auf ein historisches Rekordtief gesunken. Setzt sich der Rückgang in diesem Ausmaß fort, dauert es keine elf Jahre, bis die Peta- von den Terajoule abgelöst werden. Als Ursache vermuten Forscher, dass der Wirtschaftsmotor Deutschland langsamer läuft und deshalb weniger verbraucht. Aber auch die Politik benötigt immer weniger Energie. Einige Bereiche werden sogar schon völlig antriebslos regiert.