Zwischenruf: Das Leben in Zeiten von Corona

Grenzen werden geschlossen, Messen abgesagt, Versammlungen verboten. Unternehmen taumeln in die Insolvenz, Börsenkurse stürzen ab, Geschäfte schließen. Europa wirkt kaum besser organisiert als nach dem Wiener Kongress vor gut 200 Jahren. Der Kontinent erscheint zunehmend als ein wirres Sammelsurium von Nationen, Fürstentümern und Stadtstaaten, dominiert von Eigeninteressen.

Wir alle, Bürger, Politiker, ja selbst einige habilitierte Virologen, stolpern gerade mehr oder minder unorganisiert durcheinander, schwanken zwischen Über- und Unterreaktion, mäandern zwischen Panik und Selbstberuhigung.

Entscheidungen, die vor einer Woche als richtig galten, sollen nun falsch sein. Und umgekehrt.

Dies alles findet statt in einer stetig neu verblüffenden Gleichzeitigkeit von gefühltem Ausnahmezustand und alltäglicher Normalität. Das Alles-ist-anders-Universum existiert parallel neben dem Alles-ist-wie-immer-Universum.

Für jeden Einzelnen hat spätestens jetzt das Leben in Zeiten von Corona begonnen, ohne Schulen und Kindergärten, ohne Restaurants und Theater, ohne Verwandtschaftsbesuche und Reisen, ohne Sport im Verein – und, für manche, auch ohne bezahlte Arbeit.

Die Belastungen, die das mit sich bringt, sind keineswegs gleich verteilt. Die Krise verschärft die bestehenden Ungerechtigkeiten sogar noch. Meiner Familie etwa geht es gut, nicht nur gesundheitlich, soweit man das wissen kann. Die schulbefreiten Kinder sind Teenager, solange das W-Lan nicht schlapp macht und der Kühlschrank regelmäßig aufgefüllt wird, sind sie zufrieden. Und wir leben in der Stadt, anders als im Wald sind der nächste Konsum und das Krankenhaus nicht weit.

Ich kann von daheim aus arbeiten, meine Frau wird das auch versuchen. Wahrscheinlich werden wir in ein paar Tagen ständig in unserer Wohnung aufeinander hocken, was auch ein soziales Experiment darstellt. Wer weiß, was dann alles passiert; der eine Sohn, der sonst bevorzugt mit dem Auto durchs Internet kurvt, redet sogar etwas von Brettspielen.

Aber das ist nur privilegierte Folklore, andere plagen echte Sorgen. Sie arbeiten im Supermarkt, im Krankenhaus, bei der Polizei. Oder sie sind Freiberufler und ihre Aufträge brechen ihnen weg. Oder sie haben kleine Kinder, die sie betreuen müssen, oder kranke Eltern, die zu pflegen sind.

Derweil ist die Welt zum Experimentierfeld geworden. Im SARS-trainierten Südkorea oder in Singapur setzt man auf Massentests und konsequente Fahndung nach Kontaktpersonen, scheinbar mit Erfolg. Die europäischen Länder versuchen es inzwischen fast überall mit Abschottung und Isolation, mit allen ökonomischen und sozialen Folgen, derweil die Fallkurve exponentiell nach oben geht.

Was genau wie und wann funktionieren wird, weiß niemand so recht. Es fehlen die Erfahrungen.

Das Corona-Virus, eigentlich SARS CoV2 genannt, lässt sich nur sehr eingeschränkt mit der bekannten Grippe vergleichen. Es ist neu, ansteckender und tödlicher.

Zumal, es gibt keine Medikamente und keine Impfung dagegen, die Gesellschaft ist nicht immunisiert. Dass der Verlauf der Erkrankung, die wiederum Covid-19 heißt, bei den meisten harmlos verläuft oder zu gar keinen Symptomen führt, resultiert nur in einer noch schnelleren Ausbreitung.

Die meisten von uns, das ist inzwischen wissenschaftlicher Konsens, dürften sich infizieren, irgendwann. Also geht es nur noch darum, dieses Irgendwann zu verzögern. Ansonsten würde, wie in Teilen Italiens zu besichtigen, das Gesundheitssystem kollabieren. Es gäbe dann auch Tote, weil es an Geräten und Ärzten fehlt.

Damit stellt diese Krise die alten existenziellen Fragen neu. Sind wir als Menschen dem Menschen ein Wolf? Regiert der Sozialdarwinismus, in dem die Alten, Armen und Kranken zum Kollateralschaden werden und die Fitten und Reichen eher überleben? Oder hat die Aufklärung doch nicht versagt, und wir schaffen es, den fragilen Gesellschaftsvertrag aufrechtzuerhalten, ja: ihn neu zu schreiben?

Ein jeder muss für sich entscheiden, wie er sich verhält. Solidarisch oder eigennützig. Panisch oder nüchtern. Umsichtig oder unverantwortlich.

Die nächsten Wochen und Monate werden viel mit uns anstellen, mit diesem Land, mit dieser vernetzten Welt. Die Pandemie ist ein Test für uns alle. Wir sollten gemeinsam versuchen, ihn menschenwürdig zu bestehen.