Zwischenruf: Tschüss, Ricarda

Martin Debes über den Zweck aller Politik

Sie hatten es versucht. Sie hatten tagelang debattiert. Sie hatten gestritten und gelitten.

Aber vergebens. Und so trat der FDP-Vorsitzende Christian Lindner ernsten Blicks hinaus in die Berliner Nacht, in der Hand hielt er kleinen weißen Zettel in der Hand. Neben ihn standen Volker Wissing und Marie-Agnes Strack-Zimmermann und schauten so, wie Menschen schauen, wenn sie sich selbst überraschen: ein bisschen bedröppelt zwar, aber doch vor allem sehr prinzipiell.

„Wir wissen, dass Politik vom Ausgleich lebt“, sagte Lindner. Aber das Papier, über die FDP mit den anderen Parteien verhandelt habe, sei voll mit „zahllosen Widersprüchen, offenen Fragen und Zielkonflikten“. Und die seltenen Übereinkünfte seien nur „erkauft“ – mit „viel Geld der Bürger oder mit Formelkompromissen“. Es habe sich gezeigt, dass sich „keine gemeinsame Vorstellung von der Modernisierung unseres Landes“ entwickeln lasse.

Schließlich schaute Lindner ein letztes Mal auf seinen Zettel und sprach: „Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Auf Wiedersehen.“

Und damit war, ganz plötzlich, die Koalition mit SPD und Grünen vorbei…

Sorry, da habe ich mich vertan. Das von schwarz-grün-gelbe Drama ist natürlich schon mehr als fünf Jahre her. Heute gibt es nicht das falsche Jamaika, sondern die richtige Ampel. Heute flötet der liberale Vorsitzende, wenn er nach 30 quälenden Stunden im Koalitionsausschuss nur Formelkompromisse verkünden kann, seiner grünen Partnervorsitzenden „Tschüss, Ricarda“ hinterher. Und heute wird selbstverständlich regiert.

Und das ist auch gut so. Denn selbst wenn das Verzichtspathos von Christian Lindner einen gewissen Charme besaß: Es war nicht ehrlich. Und es war ziemlich doof.

Die FDP beging im November 2017 einen schweren Fehler – den sie im Dezember 2021 korrigierte, als sie in eine noch schwierigere Koalition ging. Klar, sie sah sich anfangs einer rot-grünen Allianz gegenüber, die sie aber inzwischen effektiv aufzubrechen versteht.

Im Ergebnis sind es jetzt die Grünen, die Schluss machen könnten. Aber auch sie sie tun es nicht – und dies ebenso zu Recht.

Der Zweck jeder Politik ist Gestaltungsmacht. Ideologische Folklore und rhetorische Überhöhung gehören dazu, sollten aber nicht allzu ernst genommen werden. Wir wirklich meinte, dass die Ampel die „Fortschrittskoalition“ des „Klimakanzlers“ sei, die mit dem „Deutschlandtempo“ die „Zeitenwende“ vollbringt, der glaubt wahrscheinlich auch daran, dass das Bio-Zertifikat im Supermarkt ein umweltfreundliches Produkt garantiert.

Selbstverständlich lässt sich, was jetzt in Berlin zu beobachten ist, journalistisch wertvoll zur Koalitionskrise hochkommentieren. Am Ende ist es aber schlicht Regieren in einem besonders komplexen Konstrukt in besonders komplexen Zeiten.

Die thüringische Politik lebt es seit Jahren vor. Hier versuchen es drei sehr unterschiedliche Partner schon seit mehr als acht Jahren zusammen – und nein, es sieht wirklich nicht immer gut aus.

Dabei wollte es die erste linksgeführte Koalition so viel besser machen. Sie wollte den schwarzen Filz beenden, die Kommunen ausfinanzieren, Verwaltung und Gebietsstrukturen reformieren, ganz viele Windräder bauen und den Extremismus bekämpfen. Und sie wollte vertrauensvoll und „auf Augenhöhe“ miteinander regieren.

Tja. Die Reformen floppten größtenteils, die Kommunen jammern lauter als je zuvor und den Filz gibt es immer noch, nur dass er jetzt rot-grün schimmert. Die Harmonie war schon nach der Hälfte der ersten Wahlperiode weg, seit der zweiten Legislatur fehlt auch die Mehrheit im Landtag.

Trotzdem wird in der Konstellation weiterregiert, was übrigens auch daran liegt, dass für die CDU ein Parteitagsbeschluss wichtiger ist als das Land. Muss ja.

Diese Betrachtung der Dinge mag ernüchtern. Aber wir haben nun mal die Regierungen, die wir uns gewählt haben. Sie könnten, nein: sie sollten besser funktionieren. Unbedingt. Aber wer deshalb meint, dass das alles ganz schrecklich sei und es ja eine Alternative gebe, der braucht nur ins Deutschland vor etwa 100 Jahren zurückschauen.

Das hilft.