Zwischenruf: Vier Wochen danach

Vor genau vier Wochen, an genau dieser Stelle, schrieb ich gewollt launig über die Wundertüte namens Landespolitik. Die Wahl von Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten sei wohl so gut wie eingetütet, kalauerte ich mich durch die Zeitung. Aber vielleicht, nur vielleicht sei es ja auch so, dass Thüringen am Mittwoch sein blaues Wunder erlebe. Haha.

Tatsächlich wuchs damals die Ahnung, dass am Tag darauf etwas gewaltig schiefgehen könnte. Auf der einen Seite war da ein Regierungschef von der Linken, der trotz fehlender Mehrheit im Parlament fest davon überzeugt schien, dass er im Amt bleiben würde.

Nebenher ließ sich eine Möchtegernkoalition besichtigen, die sich schon mal die Ministerien neu aufgeteilt hatte, mit zusätzlichen Zuständigkeiten und Staatssekretären. Sogar ein Vertrag war unterzeichnet, obwohl das meiste von dem, was darin stand, erst noch mit anderen Fraktionen im Landtag besprochen werden musste.

Auf der anderen Seite war da der Vorsitzende einer Fraktion, der es gerade so in den Landtag geschafft hatte, aber der meinte, er könnte trotzdem für das wichtigste Amt im Land kandidieren. Der FDP-Landesvorsitzende Thomas Kemmerich ging, so wie alle anderen, wohl nicht wirklich von seiner Wahl aus – zog aber offenkundig gleichzeitig diese Möglichkeit in Betracht.

Nur so lässt sich erklären, dass vor der Wahl schon mal anfing, öffentlichkeitswirksam über sein Kabinett nachzudenken. Und nur so lässt sich erklären, dass er dann die Wahl ohne Zögern annahm.

Die CDU wiederum erhielt, wie so oft in der vergangenen Zeit, die undankbarste Rolle, irgendwo zwischen Naivling und Handlanger angesiedelt. Halb zog die AfD sie, halb sank sie hin.

Es wäre falsch, beide Seiten gleichzusetzen. Bei allen unbestreitbaren Fehlern: Rot-Rot-Grün ging am 5. Februar in einer schwierigen parlamentarischen Situation ein kalkuliertes Wagnis ein, nachdem alle Sondierungen für Mehrheiten jenseits alter Frontlinien gescheitert waren. Thüringen benötigte eine legitimierte Regierung, und Ramelow machte dafür ein Angebot, dass CDU und FDP nicht nur ablehnten, sondern in sein destruktives Gegenteil verkehrten.

Seitdem sind vier Wochen vergangen. Es waren vier Wochen, in denen in Thüringen der gerade erst gewählte Ministerpräsident zurücktrat, der CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende seine Ämter aufgab und, zumindest für zwei Nächte und einen Tag, die Unionsfrau Christine Lieberknecht als Chefin einer rot-rot-grünen Regierung gehandelt wurde.

Es waren vier Wochen, in denen in Berlin der FDP-Vorsitzende die Vertrauensfrage stellte und die CDU-Vorsitzende ihren Rückzug ankündigte. Dies hatte wiederum zur Folge, dass nahezu alle christlich und demokratisch gesinnten Männer, die in Nordrhein-Westfalen wohnen, jetzt ihr Nachfolger werden wollen.

Es waren vier Wochen, in denen Thüringen eine Regierung besaß, die diesen Namen nicht verdient. Sie besteht bis heute allein aus einem geschäftsführenden Ministerpräsidenten, derweil sich draußen, am dunklen Horizont, die neuen Großkrisen und Pandemien abzeichnen.

Es waren vier Wochen, in denen der Ruf des Landes schwer gelitten hat, mit allen Folgen für die Wirtschaft, die hiesigen politischen Institutionen und die Chancen, kluge Menschen zum Kommen oder auch nur zum Bleiben zu bewegen. Es wird lange dauern, bis wieder auf Thüringen ohne eine Mischung aus Abscheu, Unverständnis und Mitleid geschaut wird.

Und es waren vier Wochen, in denen hoffentlich alle Beteiligten etwas dazu gelernt haben, über Demokratie und Demut, über Macht und Missbrauch, über Vertrauen und Verrat – und darüber, wie schnell das, was wir Gemeinwesen nennen, von innen zerstört werden kann. Die Feinde der offenen Gesellschaft befinden sich nicht hinter den europäischen Außengrenzen oder an ungewaschenen chinesischen Händen: Sie sitzen im Deutschen Bundestag und in 16 Landesparlamenten.

Am Mittwoch tritt einer von ihnen im Thüringer Landtag in einer geheimen Wahl gegen Bodo Ramelow an, um Ministerpräsident zu werden. Vielleicht, dies wäre meine herzliche Bitte, sollten die Mitglieder des Landtages davor doch noch einmal in die Landesverfassung schauen. Dort steht in Artikel 53: „Die Abgeordneten sind die Vertreter aller Bürger des Landes. Sie sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen verantwortlich.“