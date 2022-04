Zwischenruf: Wenn 1939 bei den Warmduschern anruft

Martin Debes wird leider immer älter.

Neulich trafen wir uns, um wieder einen 50. Geburtstag zu feiern. Von der Choreografie unterschied sich die Veranstaltung gar nicht groß von einem Abend im vorigen Jahrtausend, an dem wir mit viel Becks und noch mehr Marlboro Light die postsozialistischen Selbstzerstörungsmöglichkeiten erkundeten.

Dass wir mittlerweile arg alternde Männer sind, sah man uns allerdings spätestens an, als wir uns nach einer kurzen Nacht im kalten Schrebergarten aus den Schlafsäcken schälten. Immerhin, Jubilar und Schwager hatten wie einst im Mai unterm rosablühenden Kirschbaum geschlafen, während ich die Hütte mit der emsigen Maus wählte. Ich war halt schon immer der größte Warmduscher der Band.

Zu den notwendigen Anmaßungen der Jugend gehört die Einbildung, dass man niemals so alt sein werde wie die Eltern – oder doch wenigstens nicht so alt aussehen. Auch wenn sich dieser naive Gedanke sofort widerlegen lässt, so ist er doch viel zu schön, um nicht innigst geglaubt zu werden.

Irgendwann nahe des 40. Lebensjahrs, zuweilen auch deutlich früher, vergeht diese Illusion. Die Finalität des eigenen Daseins muss zur Kenntnis genommen werden, und sei es, weil einem die neue und tatsächliche Jugend diesen Umstand mit der gebotenen Brutalität mitteilt.

Zu den kränkenden Lektionen des Alterns gehört auch, dass darüber längst sehr viele kluge Leute sehr viel klüger reflektiert haben, philosophisch, psychologisch, medizinisch – einschließlich unzähliger Handlungshinweise, um die Resistenz der Resilienz (oder so) zu erhöhen. Man hatte es bloß bislang nie wirklich wissen wollen.

Dabei erscheint es, um das Mindesten zu sagen, ziemlich ineffektiv, dass der einzelne Mensch diesen schmerzhaften Erkenntnisprozess parallel zum Erwachsenwerden und Altern immer neu durchlaufen muss, obwohl doch in Jahrtausenden so viel Wissen darüber angehäuft wurde. Aber so ist, Aufklärung hin oder her, nun mal das Leben des vernunftbegabten Tiers.

Richtig blöd ist aber, dass nicht nur das einzelne Tier sich neu irren muss, sondern auch die ganze Herde. Mit jener neuer Generation hat nun mal eine neue Zeit zu ziehen, oder weil jetzt alles global und englisch sein muss: die Future.

Die Nachgeborenen wissen es verlässlich besser. Sie werden es, selbstverständlich, auch besser, als die Alten machen. Und sie werden die Welt retten. Diesmal wird es klappen, ganz bestimmt.

Dass sich die zyklischen Mechanismen dieser Welt leider nicht ändern wollen, dass weder Imperien, Ideologien noch Industrien ewig existieren, dass Frieden, Freiheit oder Fernheizung genauso schnell wieder verschwinden können, wie sie errungen wurden: Zu dieser ernüchternden Einsicht muss mindestens jede zweite Generation neu kommen.

Das gesellschaftliche Gedächtnis ist kurz, und das Aus-der-Geschichte-lernen-Ding funktioniert immer nur bedingt. Wenn die letzten Zeitzeugen tot sind, wenn auch das monströseste Verbrechen eingeordnet, verdrängt oder gedenkritualisiert ist, dann wird wieder eine wie auch immer geartete Alternative gewählt, ob sie nun Trump oder Orban heißt. Und wenn der letzte große Krieg lange genug vorbei ist, wird halt wieder ein Nachbarland überfallen, den sogenannten Lehren und der angeblichen Abschreckungslogik zum Trotz.

Nicht ist selbstverständlich, schon gar nicht in Zeiten multipler Krisen und einer Pandemie. Diese Erkenntnis ist nicht fatalistisch, sondern realistisch.

Auch dass in Frankreich am Sonntag ein liberaler Präsident die Wahlen gewann, vermag nicht zu überdecken, dass mehr als 40 Prozent für eine schafspelzbemäntelte Rechtsextremistin stimmten. Sie hielt sich fast vollständig an das nationalistische, völkische und rassistische Drehbuch des vorigen Jahrhunderts. Und sie war damit fast vollständig erfolgreich.

In Deutschland gibt es die AfD; nur hat sie bisher, dafür lässt sich fast schon dankbar sein, den laut bellenden Höcke statt einer toxisch schmeichelnden Le Pen. Ansonsten versuchen hierzulande gerade eineinhalb Generationen zu verstehen, wie es bloß passieren konnte, dass im Jahr 2022 auf einmal 1939 anruft. Einige, so scheint es, möchten lieber nicht rangehen. Sie wollen ihre Illusion behalten.

Und die warme Dusche.