Topfgucker: Gans was anderes

Erfurt Ingo Glase über vegane Alternativen für das Weihnachts- und andere Festessen

Na, was gibt es bei Ihnen dieses Jahr zu Weihnachten? Also nicht zu Heiligabend, da sind die Würstchen mit Kartoffelsalat unschlagbar, ich meine den ersten Feiertag. Gans, Ente oder Pute? Sauerbraten oder Rouladen? Oder mal was ganz anderes? Vielleicht mal veganer Wellington-Braten? Statt Rinderfilet versteckt sich dabei eine aromatische Masse aus Pilzen, Esskastanien und weißen Bohnen im knusprigen Blätterteig. Wer gern den englischen Klassiker Shepherd’s Pie, einen Auflauf aus Hackfleisch unter einer Decke aus Kartoffelpüree, serviert hätte, sich aber am Hack stört, kann die herzhafte Füllung durch eine Alternative aus weich gekochtem Gemüse -- Sellerie, Karotten, gehackten Tomaten und Linsen, aromatisiert mit Lorbeer, Thymian, Rosmarin und Worcerstershire-Sauce – ersetzen. Auch gebackene Auberginen mit gerösteten Mandeln und salzigem Zitronenjoghurt oder ein Pilzragout mit Knusperdecke sind würdige Festessen.

Hilfreiche Tipps auch für Nicht-Veganer

80 vegane Rezepte für festliche Menüs (die man aber durchaus auch ohne glamourösen Anlass zubereiten kann) sind im Kochbuch „Easy Vegan Christmas“ aufgelistet, sortiert nach Vor- und Hauptspeisen, Beilagen und Saucen, Getränken und Desserts. Aber genauso hilfreich für die Menüplanung sind die vielen Küchentipps rund ums Festmahl, etwa die Planungshilfe oder der Einkaufsratgeber, die für Fleischesser ebenso wertvoll sind wie für Veganer. Das gilt auch für die „vier Schritte zu perfekten Röstkartoffeln“ aus dem Backofen: Dabei kommt es nämlich auf die Sorte (mehligkochend!), das Vorkochen, Trocknen (ganz wichtig!) und das richtige Öl beim heißen Backen im Ofen an (Sonnenblumenöl). Damit sollten sie gelingen – und schmecken auch zu Gänsebraten ganz fantastisch.

„Easy Vegan Christmas“. 192 Seiten aus dem ars-vivendi-Verlag für 28 Euro.