Goldberg: Dialekte, dialektisch

Henryk Goldberg mag Thüringen, aber nicht Thüringisch

Wien?

Nein, das war nicht die Frage, wohin Herr Sch. nächstens reisen wird. Das war, unter Hinweglassung eines Apostrophs, die Frage wie es Ihnen geht.

Wenigstens, wenn Sie in und um Erfurt herum sozialisiert wurden. Und wenn Sie das sind, dann müsste die Antwort sein: Muss.

Nun ja. Es muss Menschen geben, die das lustig finden, wenigstens höre ich das immer wieder, übrigens von Menschen, die kaum je so sprechen. Weil, so las ich kürzlich in dieser meiner Heimatzeitung, Dialekte Identität und Tradition verkörpern, Menschen verbinden und die regionale Zugehörigkeit stärken.

Also meine regionale Identität, mein Heimatgefühl ist stark mit Thüringen im Allgemeinen und Erfurt im Besonderen verbunden – meine Verbundenheit mit dem Thüringischen hingegen ist eine ungeliebte Zwangsverbindung. Zwar, die Wortwahl kann ich frei bestimmen, und sollte ich je einen Menschen mit „wi’en?“ begrüßen, dann habe ich, frei nach Karl Lagerfeld, die Kontrolle über mein Leben verloren. Aber die Vokale, Freunde, die Vokale. Sie klingen immer ein wenig wie im Wald gelernt, dumpf und geschlossen.

Vor vielen Jahren habe ich gelegentlich im Berliner Rundfunk Film-und Theaterkritiken aufgesagt, das galt als ehrenvoll, ich war jung und brauchte die Ehre. Oder so. Bis ich eines Tages eine Aufzeichnung hörte. Da sah ich die grinsenden Gesichter aller Schauspieler vor mir, über die ich jemals etwas Unfreundliches ins Mikrofon genuschelt hatte und ließ es sein. Vor nicht ganz so vielen, aber auch schon ziemlich vielen Jahren fragte mich der MDR nach Kritiken und als ich auf das Thüringische in mir verwies, da rief der Radiomensch begeistert, das sei es doch! genau das wollten sie doch! Aus der Region für die Region.

Ein besseres Argument gegen meine akustischen Auftritte fand ich nie. Deshalb habe ich kulturpolitische Gespräche im Radio, als hier die Theater umgebaut wurden, nur geführt unter dem Druck eines Chefredakteurs, der selbst lupenreines Hochdeutsch spricht. Und als ich gelegentlich in die unabweisbare Situation kam, live vor Menschen etwas vorlesen zu sollen, da dachte ich an Wilhelm Buschs „Selbstkritik“ („Und so kommt es denn zuletzt heraus/ Daß ich ein ganz famoses Haus“) und kündigte mich an als Thüringer Mundartkomiker. Die Leute dachten, das sei lustig, bis ich zu lesen begann.

Dabei, so las ich in dem oben erwähnten Beitrag, dabei steht unser Idiom hier nur auf Platz vier im Ranking der unbeliebtesten Dialekte, es führt, natürlich, souverän das Sächsische.

Allerdings, für viele Menschen außerhalb des mitteldeutschen Sprachraums sind die sprachlichen Differenzen zwischen, sagen wir, Erfurt und Leipzig kaum auszumachen, was uns hier doch recht zornig macht. Aber, und das stimmt mich irgendwie froh, der unbeliebteste Dialekt in Thüringen ist: Thüringisch. Leute, ich mag euch.

Und manche ganz besonders. Auf einem Thüringer Facebook Account fand ich dieser Tage dieses: In altdeutscher Schrift „ostdeutsch ist heutzutage ein Kompliment“ und dann, unter den ostdeutschen Vorzügen, „rationales Denken“ und „ideologiefreies Weltanschauung“ (sic!). Als einer, ein Zugezogener, das mit einem Fragezeichen versah kam das dialektische Gegenargument: „Typisch Scheiß Wessi!“. Manchmal sind wir schon ein lustiges Völkchen.