Goldberg: Unsere Würde

Die Würde des Menschen ist unantastbar. So lautet der Grund-Satz in der Formulierung unseres Grundgesetzes und seit dem 26. Februar 2020 gilt er auch in der Wirklichkeit unseres Lebens – und Sterbens. Denn, so urteilte das Bundesverfassungsgericht: „Die Selbstbestimmung über das das eigene Lebensende gehört zum ureigensten Bereich der Personalität des Menschen.“ Das ist einer der folgenschwersten Sätze, die ein deutsches Gericht je formuliert hat.

Mascha Kaleko hat einmal geschrieben „Bedenkt: Den eignen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod der anderen muss man leben“. Natürlich, Suizid konnte nie bestraft werden, auch eine gescheiterte Selbsttötung war nicht von Strafe bedroht.

Aber nun, mit diesem Satz des höchsten deutschen Gerichtes, wird aus einer Handlung, die man weder verhindern noch bestrafen kann: ein Grundrecht. Ein Grund-recht, das „besteht in jeder Phase der menschlichen Existenz“. Und also gilt der Satz der Antigone, „Kann, was ich rechtens tat, Unrecht sein?“ nun für Menschen, die einem Mit-Menschen dabei helfen, ein Grundrecht in Anspruch zu nehmen, sie können mithin nicht bestraft werden. Nur, dass die Art und Weise dieser Hilfe reguliert werden kann und muss. Dieses Urteil kollidiert mit den ethischen Prämissen vieler Menschen. Und all jene, ich gehöre dazu, die dieses neue Rechtsverständnis begrüßen, sind gut beraten, denen, die es nicht tun, mit Respekt zu begegnen. Es sollte, wer sich ernsthaft um das Thema bemüht, die jeweils andere Position nicht für Teufelswerk halten, ob er sich nun auf Gottes Seite glaubt oder auf der des Menschen – was für die einen ein Widerspruch ist und für die anderen eine zwingende Gemeinsam- keit.

Als ethische Zumutung erscheint die jeweils polare Position immer, ähnlich der Debatte um den Schwangerschaftsabbruch. So wie Freiheit in gewisser Weise eine Zumutung ist, verschwistert der Verantwortung. Es geht um die Frage, ob das Fremdtötungsverbot als eine fundamentale Grundnorm des Zusammenlebens kontrolliert aufgehoben werden darf. Und so stehen hier zwei unserer normativen Grundformeln hart gegeneinander in einem kaum aufhebbaren Widerspruch: Der erste Paragraf des Grundgesetzes, „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, gegen das fünfte Gebot der Schrift, „Du sollst nicht töten“.

Das Leben als ein Geschenk Gottes zu begreifen ist in das Belieben jedes Einzelnen gestellt, ein Argument des Gesetzgebers kann es nicht sein. Für den kam es darauf an, den ersten Paragrafen des Grundgesetzes zu befragen, was er in dieser Zeit und für die in ihr lebenden und sterbenden Menschen bedeutet. Was also des Menschen Würde ist. Niemand kann und darf dekretieren, was Würde für den einzelnen Menschen bedeutet, wann und wodurch er diese Würde angetastet fühlt. Man mag sagen, und viele Gegner der Sterbehilfe sagen es, die Würde des Menschen ist mehr als sein körperlicher Zustand und hänge nicht ab von der Frage, ob er seine körperliche Autonomie bewahren kann und Windeln tragen muss. Aber wer darf das bestimmen, außer dem, den es trifft? Und mit welchem Recht?

Niemand kann und darf einem Menschen widersprechen, der seine Würde durch einen solchen Zustand beeinträchtigt und verloren sieht. Der Gedanke, existenzielle Körperfunktionen nicht mehr zu beherrschen ist für manchen schlimmer als der, sterben zu müssen. Das für viele Menschen entwürdigende Gefühl des vollkommenen Ausgeliefertseins, der vollkommenen und totalen Hilflosigkeit des Körpers, der dem Willen nicht mehr gehorcht, vermag auch eine entwickelte Palliativmedizin nicht zu verhindern.

Gesetze sind so etwas wie die institutionalisierte Moral einer Gesellschaft, das zeigt etwa die Rechtsgeschichte bei den Themen Sexualität und Zusammenleben. Und diese Gesellschaft hat sich weit weg entwickelt von der Wahrnehmung des Suizid als einer Sünde und ihrer Bestrafung durch das Versagen eines christlichen Begräbnisses.

Seit diesem Mittwoch ist der Gesetzgeber gezwungen, seine Arbeit der sich ändernden Moralauffassung anzupassen. Denn seit diesem Mittwoch gilt: Die Entscheidung des Menschen über seine Würde ist unantastbar.