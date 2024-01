Problemzonen: Grüner Trennungsschmerz

Elena Rauch über traurige Abschiede

Jetzt nadelt er wirklich, stellte mein Mitbewohner sachkundig fest. Lass ihn noch etwas bei uns wohnen, schlug ich vor. Wenn der Weihnachtsbaum bei Ihnen auch noch im Wohnzimmer herumsteht, gehören Sie offensichtlich zur sentimentalen Hälfte der Bevölkerung, die dem Baum eine Überlebensfrist bis zum 6. Januar gibt, wenigstens.

Die endgültige Trennung vom Weihnachtsbaum ist in unserer WG stets eine Entscheidung, die wir lange hinauszögern. Dann holt mein Mitbewohner die Kartons aus der Abstellkammer und pflückt die Kugeln vom Baum, die traurige Pflicht liegt in seiner Zuständigkeit. Ich mag den Vorgang nicht. Er hat etwas verkatertes, markiert den endgültigen Abschied vom Ausnahmezustand. Schon gut, ich weiß, neues Jahr, neuer Anfang und so. Mein Mitbewohner hat dynamisch die neuen Kalender aufgehängt, was mich betrifft, würde ich den ganzen Januar gegen einen zusätzlichen Monat im Sommer eintauschen. Dabei könnten wir von den Schweden mit ihren fliegenden Bäumen lernen, wie man aus dem melancholischen Abschied ein fröhliches Event machen kann.

Mein Vater hat früher aus dem Baum Quirle geschnitzt, das nenne ich praktizierte Nachhaltigkeit. Damit haben wir es auch schon mehrfach versucht, die Weihnachtsbäume steckten in einem Topf voller Waldboden. Die Rückführung in die Natur überlebte keiner von ihnen, Gärtner sprechen vom Wärmeschock. Man müsste schon das Wohnzimmer auf zehn Grad herunterkühlen, um das zu vermeiden. Ich kenne einen Haushalt, da wird zu Weihnachten jedes Jahr nachhaltig der gleiche Riesenkaktus geschmückt, wir bleiben Old School. Aber wir müssen höllisch aufpassen, um die städtischen Entsorgungstermine nicht zu verpassen, sonst steht der Baum auf dem Balkon, bis nach den Eisheiligen die Blumenkästen bepflanzt werden.