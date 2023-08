Kunstpause: Bin ich ein Roboter?

Frank Quilitzsch über digitale Geduldsproben vorm Fliegen.

Ich will doch nur fliegen. Ich habe gebucht, kann aber nicht einchecken, weil ich mich bei Ryanair erst verifizieren, also ausweisen muss. Sonst zahle ich am Flugplatz 55 Euro extra.

Erster Versuch: Ryanair-Konto eröffnen. Geht bei mir nur über Google. Also Google-Konto eröffnen, weiter zu Ryanair, Flugdaten eingeben, auf „Verification“ klicken. Kostet, wenn’s schnell gehen soll, 65 Cent. Also bei PayPal einloggen – wie war gleich das Passwort? –, abbuchen lassen, zurück zur Fluggesellschaft. Nun werde ich aufgefordert, meinen Pass zu fotografieren. Vorder- und Rückseite. Grünes Häkchen, toll! Doch dann die Hiobsbotschaft: Etwas lief „wrong“, ich möge meinen Provider kontaktieren. Bitte, wen?

Lieber noch mal von vorn. Beim zweiten Versuch akzeptiert Ryanair meine Anmeldung nicht. Unter meinem Namen sei bereits jemand angemeldet. Ja, ich! Mit neuem Passwort funktioniert es. Wieder Fotos vom Ausweis, diesmal wird zusätzlich ein Selfie verlangt. Bitte lächeln! Um Verwechslungen zu vermeiden, nehme ich die Lesebrille ab, nun erscheint kleingedruckt ein Hinweis. Brille wieder auf: Nach links drehen! Dann: Nach rechts drehen! Brille wieder ab. Doch ehe ich klicken kann, muss ich beweisen, dass ich kein Roboter bin. Brille auf. Fünf Kästchen mit Zweirad. Vier Kästchen mit Bus. Dann ist die Zeit abgelaufen.

Neuer Selfie-Versuch. Schließen Sie kurz die Augen! Was? Nach rechts drehen! Nach links! Brille ab und gleich wieder auf: Auf welchen Feldern sehen Sie ein Flugzeug? Bitte lächeln! Hilfe, ich bin kein Roboter!

Frank Quilitzsch: Alter, du wirst abgehängt. Die besten Kolumnen, Klartext-Verlag, Essen, 176 S., 16,95 Euro