Kunstpause: Erfurt ist 20. Jahrhundert

Neulich war ein Rotterdamer Städteplaner in Berlin zu Gast. Als passionierter Radfahrer traute er sich dort nicht, in den Sattel zu steigen. „Ich sehe überall nur Autos“, sagte er. Das komme ihm altmodisch vor. Und lebensgefährlich.

Was würde er, der Städte plant, in denen das Fahrrad neben Bus und Straßenbahn das Fortbewegungsmittel Nummer eins ist, wohl über die thüringische Landeshauptstadt sagen? Bislang dachte ich, Erfurt sei mit seinen Gassen, Kirchen und Waidmühlen eine mittelalterliche Stadt. Doch weit gefehlt: Erfurt ist 20. Jahrhundert!

Jedenfalls ist die Moderne, die stinkende und die Straßen zuparkende Verbrenner aus den Stadtkernen verbannt und diese den Fußgängern und Radfahrern überlässt, hier noch nicht angekommen. Nur wenige Zonen der Entspannung und Stille. Und die Radwege – nun ja – mittelalterlich.

Ich sage nichts gegen das Auto, das ein bequemes und effizientes Transportmittel sein kann, vor allem für Familien mit Kindern. Ich besitze ja selber eins. Nur, habe ich mir das 21. Jahrhundert so vorgestellt? Als ein Leben unter dem Slogan: My home ist my car? Mit Trend zum Zweit- und Drittwagen? Und wozu donnern da, bitteschön, geländegängige Limousinen durch die Innenstädte, um mit Allradantrieb die Bordsteine zu erklimmen und drei Parkplätze auf einmal zu belegen? Und warum sitzt zu 90 Prozent jeweils nur ein einziger Insasse im Auto? Was für eine Vergeudung von Ressourcen!

Zukunft sieht anders aus.

Nicht nur Amsterdam und Kopenhagen, auch Moskau, Mailand, Tokio und viele chinesische Städte sind uns Lichtjahre voraus. Moskau gilt als Carsharing-Stadt Nummer eins, lese ich in der Berliner Zeitung. Dort waren 2018 schon 16.500 Carsharing-Fahrzeuge angemeldet, und jedes Jahr kommen zirka 5000 dazu. „Die Welt, in der junge Menschen möglichst bald ein eigenes Fahrzeug kaufen wollen“, gibt es nicht mehr, konstatiert der Rotterdamer Städteplaner. Auch E. und T. werden, wie sie mir versichern, ihr Erspartes nicht für ein eigenes Auto verpulvern. Sie setzen auf Mitfahrgelegenheiten und hoffen auf autonomes Fahren. Und wenn T. partout mal selber fahren will, borgt sie sich meins.