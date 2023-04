Kunstpause: Ratten in der Nudelküche

Frank Quilitzsch über Reisen ohne Navi und Internet.

Das Netz bietet Abenteuerreisen an, in die Regenwälder am Amazonas, in die Wüste Marokkos oder auf eine abgelegene Insel. Man zahlt viel Geld dafür, dass man heil wieder von dort wegkommt. Brauche ich das? Ich habe meine Survival-Abenteuer hinter mir, und sie haben fast nichts gekostet. Na ja, ein bisschen Angstschweiß. Der tritt einem heute schon auf die Stirn, wenn man mal ohne Navi durch den Thüringer Wald kurvt.

Wir sind Anfang der 90er-Jahre mit dem Ford Fiesta bis an den Atlantik gefahren. Nur mit Straßenkarte! Wir hatten nichts vorgebucht. Im Jahr darauf ging‘s in die andere Richtung, nach Sorrent. Auf der Rückfahrt verfuhren wir uns auf dem Straßenstrich, wurden von Zuhältern verfolgt und waren froh, als uns hinter Pisa eine Puff-, pardon, Pensionsmutter aufnahm.

Nun, solche Zivilisationsabenteuer waren nichts gegen China 1990. Wir buchten eine Reise zu den Tonkriegern in Xi’An. Die einmotorige Propeller-Maschine stammte noch aus Zeiten des Bürgerkriegs; der Pilot probte den Kamikaze-Flug, ehe er auf einer rumpligen Piste aufsetzte. Wir rannten raus und wurden von Männern mit Maschinenpistolen wieder in die Kabine getrieben. Oh, das war noch nicht Xi’An, wir waren auf einem Militärflugplatz zwischengelandet! Endlich am Ziel, huschte mir in der Nudelküche eine Ratte über die Sandalen. Vorm Hotel boten junge Damen verbotene Dienste an. Ich schloss die Zimmertür zweimal ab; trotzdem stand nachts plötzlich ein Sicherheitsmann im Raum und leuchte mit der Taschenlampe übers Bett. Zum Glück sah meine Frau europäisch aus.

Frank Quilitzsch: Alter, du wirst abgehängt. Die besten Kolumnen, Klartext-Verlag, 176 Seiten, 16,95 Euro