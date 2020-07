Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kunstpause: Rauschen statt Glockengeläut

Es ist still. Nur wenn der Wind durch die Wipfel der Bäume fährt, rauschen die Blätter. Ein Vogel singt. Ich folge der Gruppe durch den Friedwald bei Bad Berka und mustere die Buchen beiderseits des Weges. Sie sind dick oder dünn, tragen eine breite oder schmale Krone, wirken vorwitzig, in sich gekehrt, manchmal sogar ein bisschen krumm. An einigen Stämmen sind Täfelchen mit den Namen von Verstorbenen befestigt. Andere wurden mit blauen und gelben Bändchen markiert und sind noch zu haben.

Man kann zwischen Baum und Baumplatz wählen, je nachdem ob man einzeln, mit Partner oder in der Gemeinschaft anderer bestattet werden möchte. Wachsen und Vergehen, aus Abgestorbenem sprießt neues Leben.

Ich weiß, dass ich, wenn es mal soweit ist, nicht auf einem Friedhof unter einer Grabplatte liegen möchte. Schon der Gedanke daran erdrückt mich. Und gibt es nicht schon viel zu viele Grüfte, Gräber, Grabmale und Gedenksteine auf der Welt? Warum seinen Namen in Marmor oder Granit meißeln lassen?

Ich will nach meinem Tod frei sein. Einzeln und frei und doch brüderlich wie ein Wald, wie Hannes Wader singt. Ich möchte in meiner Heimat wurzeln, vom Grundwasser trinken und das Sonnenlicht atmen. Glockengeläut werde ich nicht missen. Also wähle ich mir eine Buche. Bis ich komme, kann sie, hoffentlich, noch ein ganzes Stück wachsen.

Den meisten in der Besuchergruppe scheint es ähnlich zu ergehen. Ein Paar ist sich noch nicht einig, weil er im Schatten, sie lieber auf der Sonnenseite ruhen will. Ein anderes sucht einen Baum für den im Rollstuhl sitzenden 90-jährigen Familienvater. Einer, er ist Obstbauer, fragt nach einem Wildkirschbaum.

Als der Förster auf die Wiese zeigt, auf der man künftig vielleicht Obsthölzer wird pflanzen, kommt mir Ernst Jandl in den Sinn, und mich ergreift eine große Gelassenheit: „wir sind die menschen auf den wiesen / bald sind wir menschen unter den wiesen / und werden wiesen, und werden wald / das wird ein heiterer landaufenthalt“.

Alle Anspannung ist von mir abgefallen. Hier herrscht eine sehr lebendige Stille.