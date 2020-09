Kunstpause: Spar deinen Wein nicht auf für morgen

Sie müssen mehr trinken, sagt meine Hausärztin. Mindestens anderthalb bis zwei Liter täglich. Nein, das schaffe ich nicht. Mein Weinkeller ist leer. Ich hole mir immer Mal eine Flasche bei Kaufland oder bei Edeka, das muss dann für die nächste Kolumne reichen.

Neulich, als ich nach dem Unstrut-Krokodil Ausschau hielt, saß ich bei einem guten Roten auf dem Balkon. Nach dem zweiten Glas raschelte es verdächtig im Bambus, und nach dem dritten lief ein Waschbär über das Remisendach. Einfach so, am helllichten Tag. Leider sah ich ihn nur von hinten. K. glaubt, ich hätte Nachbars Katze gesehen. Dass ich nicht lache! Seit wann haben Katzen so einen buschigen Schwanz?

Früher hieß es, ein Glas Rotwein am Abend könne nicht schaden. Das sei sogar gut fürs Gemüt. Was waren das für Zeiten! Vor allem gab es noch keine Studien. Seit es diese Studien gibt, trinke ich von Mal zu Mal etwas mehr.

Sie beweisen dir nämlich immer, dass du falsch liegst. Was schon an und für sich schwer zu ertragen ist. Doch selbst wenn du richtig liegst, wird dir das Gegenteil bewiesen. Und dann das Gegenteil vom Gegenteil. Und so weiter.

Ja, ich bin süchtig – nach Studien. Ich ziehe mir jede Studie rein, der ich habhaft werde. Kaffee sei gesund und stimuliere den Geist, schreiben die einen. Kaffee sei schädlich und treibe den Harn, schreiben die andern. Gut, bleibe ich beim Rotwein.

In einer aktuellen Studie wird behauptet, dass die Mehrheit der Männer kluge Frauen wolle. Intelligenz rangiere heute bei der Partnerwahl vor Schönheit. Darauf noch ein Gläschen. Aber warum nicht beides, schließt das eine das andere etwa aus? Ich wage nicht, darüber mit K. zu diskutieren. Am Ende zeigt sich nur, dass ich weder das eine noch das andere bin.

In meiner Lieblingsstudie steht, dass Männer zu oft und zu viel Alkohol trinken, Frauen aber dabei seien aufzuholen. Wenn sie das schaffen, was unterscheidet uns dann noch? – Da, der Waschbär...!

Zehn Zeilen noch. Wenn die Flasche leer ist, muss die Kolumne fertig sein. Und sollte Ihnen mein Geschreibsel nicht gefallen, na, trinken Sie es sich doch schön.