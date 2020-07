Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kunstpause: Thüringer Alternativen

Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand bewiesen hat, dass die Thüringer die Erfinder des Plan B sind. Historisch gesehen, stammt die Formulierung vermutlich aus dem Ersten Weltkrieg. Es ging wohl um eine Angriffstaktik. Tatsächlich reicht die Entscheidungsfindung weiter zurück, wie jetzt das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg zeigt.

Weil das Museum coronabedingt eine Sonderausstellung über den Renaissance-Maler Hans Hoffmann um ein Jahr verschieben muss, haben die Ausstellungsmacher nach einer Alternative gesucht – und genau das zum Thema gemacht. Sie nennen es „Halle 1. Ein Experiment“. Es ist eine Schau in zwei Teilen.

Im Mittelpunkt des ersten Teils steht ein Thüringer: Der 1682 in Schleiz geborenen Apotheker Johann Friedrich Böttger (1682–1719) behauptete Anfang des 18. Jahrhunderts, Gold herstellen zu können. August der Starke nahm Böttger gefangen, stellte ihm ein Labor zur Verfügung und forderte die Produktion des Edelmetalls. In seiner Verzweiflung begann Böttger zu experimentieren. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht: Er erfand das Porzellan. Aus dem eigenen Bestand zeigt das Germanische Nationalmuseum nun etwa 30 Stücke, sowohl aus China als auch von Böttger.

Der zweite Teil der Ausstellung verweist auf das Leben „auf der Walz“. Immer wieder ziehen junge Handwerker ohne Geld durchs Land. Manchmal sieht man sie in der Stadt. Was auf sie zukommt, das ist kaum planbar. Das Leben in der freiwilligen Verbannung ist ein Experiment. Das zeigen in Nürnberg die zeitgenössischen Fotografien der Brüder Dominik und Benjamin Reding. Ihnen gegenüber stellen die Kuratoren zum Beispiel die Figur eines wandernden Gesellen aus dem 18. Jahrhundert oder eine Silberschatulle aus dem 17. Jahrhundert, die ein schwedischer Geselle auf der Walz anfertigte. „Wir möchten auf die lange Tradition des Wandergesellentums hinweisen“, sagte eine Sprecherin des Museums dieser Zeitung.

Über all dem könnte das Lied „Bin in fahrender Gesell“ schweben, das natürlich aus Thüringer Hand stammt. Der Dichter Rudolf Baumbach hat im Jahre 1879 den Text geschrieben.