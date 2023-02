Extrabreit mit Hildegard Knef: Zeitenwende mit roten Rosen

Erfurt. Ein Schlager und Hildegard Knef verhalfen den NDW-Stars Extrabreit in den Neunzigern zu neuem Erfolg. Christian Werner über das Album „Hotel Monopol“.

Mit dem Begriff „Zeitenwende“ markierte der deutsche Bundeskanzler vor einem Jahr treffend den traurigen Zustand des Zeitgeists. Beanspruchen kann Olaf Scholz (SPD) das Wort freilich nicht für sich. Gesamtgesellschaftlich relevante Zäsuren sind binnen einer Generation keine Seltenheit mehr.

Kai Havaii und seine Band Extrabreit etwa beschäftigen sich 1993 mit dem Mauerfall und der Deutschen Einheit und singen zu einer lauen Version von R.E.M.s „It’s the End of the World as we know ist (and I feel fine)“: „’89 im November, da begann die große Zeitenwende“.

Per Post Kontakt zu Hildegard Knef gesucht

Trotz Aktualität und den angesagten R.E.M. – ein Hit wird „Das Ende der Welt“ nicht. Dafür ein anderer Song aus dem Album „Hotel Monopol“: der Hildegard-Knef-Evergreen „Für mich soll’s rote Rosen regnen“, im Original aus dem Jahr 1968. Es hat angeblich nur einen Brief und ein Demo-Tape benötigt für die Kollaboration zwischen der Chansonette und den einstigen Rüpeln der Neuen Deutschen Welle (NDW).

Das Cover des Albums „Hotel Monopol“ von Extrabreit. Foto: Warner Music

Neben den Cover-Versionen bietet die Platte den typischen von der Band proklamierten Punk’n’Roll, der eher polierter Pub-Rock ist. Neben nachdenklich und gesellschaftskritisch anmutenden Songs wie „So wie du“ oder „Gold“, gibt es die bekannten Liebes- und Frauen-Anschmacht- („All die schönen Frauen“) sowie -Nachstell-Songs („Baby, ich sinke“), die heute höchstens noch im Festzelt funktionieren.

Neue Edition des Extrabreit-Albums "Hotel Monopol"

Zum 30-Jährigen von „Hotel Monopol“ erscheint das Album remastered – die Soundpolitur übernahmen „Blank & Jones“ – auf CD sowie erstmals auf Vinyl.

Für die Bandhistorie von Extrabreit war die Platte ebenfalls eine Art Zeitenwende. Wie so viele NDW-Recken suchte die Band nach der Trendflaute und Hits wie „Flieger, grüß mir die Sonne“ oder „Hurra, Hurra, die Schule brennt“ den Anschlusserfolg. Dank der Neuauflage des Rote-Rosen-Schlagers liefen sie nach mauen Jahren auf dem Musiksender Viva und spielten ihre bis dahin erfolgreichste Tournee.

Extrabreit mit Hildegard Knef - "Für mich soll's rote Rosen regnen" (Remaster 2023)

Nur drei Jahre später singen Extrabreit mit einer anderen Show-Größe im Duett: Für „Nichts ist für immer“ steht Harald Juhnke mit Kai Havaii vorm Mikro.

Ein weiterer Pluspunkt, zumindest aus regionaltouristischer Sicht, der aufs Konto von „Hotel Monopol“ geht: Lange vor Sarah Connor und Element of Crime sorgt die Band im Song „Mein Gott, Rita“ für die Erhöhung des Bekanntheitsgrades der niedersächsischen Stadt Delmenhorst.

Wir stellen in #langenichtgehört vergessene, verkannte oder einst viel gehörte Alben vor.

Lesen Sie auch: Live-Album der Rolling Stones: Wie man Mick Jagger an die Wand tanzt

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Onlineshop. Für Sie als Nutzer:innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.