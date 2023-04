Neue Version von Linkin Parks „Meteora“: Eine Stimme für den Schmerz (mit Videos und Bildergalerie)

Erfurt. Sechs Jahre nach dem Tod ihres Sängers finden Linkin Park einen noch älteren Song – und haben einen Hit. Christian Werner über das Album „Meteora“.

Es mag sein, dass eine Portion Nostalgie im Spiel ist, wenn ein Song von Linkin Park, der vor 20 Jahren aufgenommen und bis vor kurzem in den Archiven lag, im Frühling 2023 in den deutschen Top Ten steht. Allein auf Spotify wurde „Lost“ bis zum Redaktionsschluss fast 62,5 Millionen Mal gestreamt.

Oder auch Dramatik, denn der nachdenkliche Liedtext bekommt vor dem Hintergrund des Freitods von Sänger Chester Bennington 2017 eine nachträglich Deutungsebene. Ein Beispiel: „I try to keep this pain inside but I will never be alright“ (Ich versuche diesen Schmerz nicht zu zeigen, aber ich werde nie wieder derselbe sein).

Linkin Parks "Lost" trifft einen Nerv

Mit Sicherheit aber fängt „Lost“ ein Gefühl ein, mit dem nach 20 Jahren immer noch oder wieder viele Menschen etwas anfangen können. Dem Schmerz eine Stimme zu geben, war eines von Chester Benningtons Talenten.

Linkin Park - "Lost"

Warum die Band den Song 2003 nicht auf ihr zweites Album „Meteora“ – von dem es aktuell eine Neuauflage gibt – genommen hat, ist nachvollziehbar. Dabei hat er alles, was einen typischen Linkin-Park-Track ausmacht: Der Wechsel von sanften und härteren Stellen, grüblerische Lyrics, ein catchy Refrain. Aber: Er ist „Numb“ zu ähnlich, einer der Hitsingles des Albums.

Das Cover des Albums „Meteora“ 20th Anniversary Edition von Linkin Park. Foto: Warner Music

Vielleicht war die Furcht zu groß, dasselbe Schema zu offensichtlich zu oft zu nutzen. Ein Vorwurf, den sich die Band seit jeher gefallen lassen muss: Die gekonnt eingesetzte Laut-Leise-Dynamik, der Wechsel zwischen Rap-Parts oder sanft gesungener Strophe und einem kontrolliert gebrüllten Refrain.

„Meteora“ verkauft sich millionenfach

„Meteora“ ist eigentlich das schwierige zweite Album, das sich aber nach dem Vorgänger „Hybrid Theory“ – die Band hatte sofort Superstarstatus – ebenfalls in zweistelliger Millionenhöhe verkauft. Die Band wagt keine Experimente, setzt auf das bewährte Konzept des Debüts. Dazu gehört auch der Spagat aus Hardcore, Alternative, Hip-Hop und vor allem – wie keine zweite Band des Nu-Metal – Pop-Musik. Was auch nach der Hochphase des Genres den Erfolg sichert.

Ein Fan mit einem Linkin-Park-Tattoo.

Die Band Linkin Park, das Foto stammt aus der Zeit um 2003, als das Album "Meteora" erschien.

Zwanzig Jahre später veröffentlicht Linkin Park "Meteora" 20th Anniversary Edition - eine erweiterte Fassung mit Demos, Live-Aufnahmen und unveröffentlichten Songs.

Das Original-Cover des Albums "Meteora" von Linkin Park.

Das bearbeitete Cover des Albums "Meteora" für die 20th Anniversary Edition.

Chester Bennington, Sänger der Band Linkin Park, starb am 20. Juli 2017 durch Suizid. Das Foto zeigt ihn an 17. Juni 2017 bei einem Auftritt in Monza, Italien.

Die Band und ihr verstorbener Frontmann hatten und haben noch viele Anhänger.

Fans weihten ein Jahr nach seinem Tod, am 21. Juli 2018, eine Gedenkstätte für Chester Bennington im Kaiser-Wilhelm-Park in Essen ein.

Vor einer Mauer mit einem Graffiti-Bild des Sängers legten sie Blumen nieder und zündeten Gedenklichter an.

Chester Bennington bei einem Konzert von Linkin Park in der TUI Arena in Hannover auf der "Minutes to Midnight"-Tour am 16. Januar 2008).

Ein Fan an der Gedenkstätte für Chester Bennington im Kaiser-Wilhelm-Park in Essen.

Ein Fan aus Hamburg zeigt bei der Einweihung ihr Chester-Bennington-Tattoo.

"One more Light" heißt das letzte Album von Linkin Park.

Bild von der Gedenkstätte für Chester Bennington im Kaiser-Wilhelm-Park in Essen.

Linkin Park bei ihrem Auftritt bei "Rock im Park" im Jahr 2012.

Einer der Hauptsongschreiber von Linkin Park: Mike Shinoda beim Auftritt bei "Rock im Park" im Jahr 2012.

Linkin-Park-Frontmann Chester Bennington wurde 41 Jahre alt.

Auf der neuen Version von "Meteora" gibt es mehrere Songs, die die Band 2003 nicht veröffentlicht hatte.

Linkin Park waren Meister des Nu-Metal, andererseits stießen auch sie schnell an dessen Grenzen – ein Punkt, den sie in den 2010er-Jahren immer wieder versucht haben zu durchbrechen, nicht immer zum Wohlwollen ihrer Fans.

Linkin Park - "Numb"

Die Jubiläumsedition von „Meteora“ gibt es mit neuem Artwork in drei Versionen: als Dreifach-CD oder Vierfach-LP mit ausgewählten Höhepunkten aus Live-Shows sowie Demos und B-Seiten. Die Deluxe-Box bringt noch mehr: Fünf LPs und sechs CDs, darunter sechs unveröffentlichte Songs, sowie drei DVDs: eine Doku, vier Konzerte.

