„Star Fleet Project“: Als Brian May von Queen mit Eddie van Halen jammte

Die Gitarristen Brian May (rechts) und Eddie Van Halen im April 1983 – als seine Band Queen 1983 eine Pause einlegte, nahm Gitarrist Brian May einige Songs mit Eddie Van Halen und anderen Musikern auf. 40 Jahre später erscheint das „Star Fleet Project“ als Neuauflage.

Erfurt Brian May lässt sich Anfang der Achtziger von einer japanischen Puppen-Serie inspirieren. Christian Werner über das Album „Star Fleet Project“.

Kinder als Muse sind bei Berufsmusikern keine Seltenheit. Paul McCartney etwa komponierte den Beatles-Song „Hey Jude“ als tröstende Hymne für John Lennons Sohn Julian, als sich seine Eltern trennten. Oder Liam Gallagher: Der Oasis-Sänger schrieb die Ode „Little James“ für seinen Sohn.

Auch der Spross von Queen-Gitarrist Brian May sorgte für eine kreativen Schub bei seinem Vater und für das Gipfeltreffen von zwei Gitarren-Virtuosen. Der vierjährige James holt regelmäßig samstagmorgens seinen berühmten Vater aus dem Bett, weil im britischen TV „Star Fleet“ läuft. Die japanische Science-Fiction-Serie mit Marionetten, Spezialeffekten, Robotern und Raumschiffen heißt im Original „X Bomber“ und spielt im Jahr 2999.

Brian May ruft ein paar Freunde für eine Studio-Session an

May gefällt die Titelmelodie, und er entscheidet sich, das Stück zu bearbeiten und aufzunehmen. Er ruft im April 1983 ein paar Freunde an für eine spontane, unverbindliche Session: den Schlagzeuger Alan Gratzer von Reo Speedwagon sowie den Bassisten Phil Chen, der für Jeff Beck und Rod Stewart arbeitet, und den Keyboarder Fred Mandel, der schon für Queen, Alice Cooper, Pink Floyd und Cheap Trick die Tasten drückte. Und: May holt als zweiten Gitarristen Eddie van Halen.

Das Cover von „Star Fleet Project“ von Brian May and Friends. Foto: Universal Music

Es sind nur zwei Tage, die die Musiker in den Record Plant Recording Studios in Los Angeles verbringen – ohne Druck und Verpflichtungen. Denn eine Veröffentlichung der Aufnahmen ist nicht geplant. Sie spielen drei Songs ein mit May als Sänger:

„Star Fleet“, bei dem van Halen das Gitarren-Solo übernimmt,

den Instrumental-Jam „Blues Breaker“ sowie

das bluesige „Let it out“, das es nie auf ein Queen-Album geschafft hat und bei der sich die beiden Gitarreros abwechseln.

Eddie van Halen reißt bei der Aufnahme des Songs eine Gitarrensaite – er spielt trotzdem weiter.

Brian May and Friends - "Star Fleet"

Im Herbst veröffentlicht May die drei Songs dann doch. Das Mini-Album „Star Fleet Project“ firmiert unter Brian May and Friends. 40 Jahre später wird die neu abgemischte Platte nun in der „Brain May Gold Series“ neu aufgelegt. Auf Vinyl mit den drei Original-Songs oder als CD plus zwei Interviews, „Let it out“ und „We will rock you“ als Live-Aufnahmen von 1993 mit Mays damaliger Live-Band sowie de r langen „Star Fleet“-Albumversion.

Eine Deluxe-Box zeigt den ganzen Spaß, den die Musiker im Studio hatten: Neben einer LP, einer Single und einem Booklet gibt es eine zweite CD mit 23 Session-Outtakes sowie Nippes wie Emailleschild und Poster.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Onlineshop. Für Sie als Nutzer:innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Wir stellen in #langenichtgehört vergessene, verkannte oder einst viel gehörte Alben vor.