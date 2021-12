„The invisible Band“ von Travis: Melancholie und Schabernack

Den Erfolg des Vorgängeralbums wollten die eher introvertierten Musiker von Travis trotzdem toppen. Christian Werner über „The invisible Band“.

Die vier Schelme aus Schottland sind im neuen Jahrtausend nicht mehr so schelmisch. Eben noch kraxelten Travis im Musikvideo durch die Highlands und fragten sich, warum es immer auf sie regnet und fuhren mit ihrer spitzbübisch-melancholischen Art einen Erfolg nach dem anderen ein.

Doch nun, es ist 2001, die Britpop-Party lange vorbei, stehen die Zeichen mehr auf Ernsthaftigkeit. Im Video zur ersten Single „Sing“ ihres dritten Albums „The invisible Band“ (Die unsichtbare Band) gönnt sich Travis zwar noch eine Runde Schabernack mit Tortenwerfen, es gibt das ausgelassene „Flowers in the Window“ und auch das Cover wirkt wie ein Scherz. Die Band versteckt sich unter einem übergroßen Baum.

Doch es ist ihnen (fast) ernst: Jeder kennt ihre Hits, aber nicht die Gesichter dazu. Indes: Der introvertierten Band kommt das nicht ungelegen. Insgesamt wird es auf dem Album noch melancholischer, ernster, oft ruhiger. Aber nicht entspannter, also langweilig. Dafür sorgt Radiohead-Produzent Nigel Godrich.

Aufnahmen in den Ocean Way Studios in Los Angeles

20 Monate hatten sie getourt, das Album „The Man who“ wird ihr größter Erfolg. Ist das zu toppen? „The invisible Band“ macht Travis für einige Zeit zur wichtigsten Pop-Band aus dem Vereinigten Königreich. Oasis kämpfen mit der Erfüllung der eigenen Großmäuligkeit, bis zu Coldplays Wurf „A Rush of Blood to the Head“ dauert es noch ein Jahr (und Radiohead sind eh eine Klasse für sich).

Das Cover des Albums „The invisible Band“ von Travis. Foto: Craft Recordings/Concord/Universal

Sie richten sich in den Ocean Way Studios in Los Angeles ein und nehmen das zweite Album in Folge ohne Lückenfüller auf. 20 Jahre danach hat es nichts von seinem Charme eingebüßt. Die remasterte Deluxe-Edition stellt erneut die eindrucksvollen Kompositionen von Sänger Fran Healy aus und die verhuschte, teils psychedelische Produktion mit Songs, die mal skizzenhaft wirken, aber deren Melodien immer verfangen.

Eine zweite CD vereint alle B-Seiten, unveröffentlichte Demos, Live-Auftritte und alternative Takes, außerdem gibt es ein limitiertes Box-Set (je zwei CDs und LPs, ein Buch, handgeschriebene Texte und Essays).

Der typische Travis-Sound ist mit diesem Album manifestiert. Wie vielseitig die Band aber bleibt, zeigen Coversongs auf der neuen Edition, wie das unmöglich nachzuspielende „Killer Queen“. Auch bei der Live-Version von Bowies „All the young Dudes“ überrascht es, dass hier vier Melancholiker aus Glasgow auf der Bühne stehen.

