Zum Tod von Astrud Gilberto: Musik, wie ein wärmender Platz am Kamin

Astrud Gilberto ist im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in Philadelphia gestorben. Die brasilianische Bossa-Nova-Sängerin ist hier bei einem Auftritt auf der Internationalen Musikmesse „MIDEM 70“ am 24. Januar 1970 in Cannes, Frankreich zu sehen.

Erfurt. Der Erfolg von „The Girl from Ipanema“ überstrahlte viele der folgenden Aufnahmen von Astrud Gilberto. Schade, findet Christian Werner und hat das Album „I haven’t got anything better to do“ noch mal aufgelegt.

Er ist nach „Yesterday“ von den Beatles einer der meistgecoverten Songs aller Zeiten: „The Girl from Ipanema“. Und sie war seine Stimme: Astrud Gilberto. Die Tochter einer Brasilianerin und eines Deutschen begleitet ihren Mann, den Musiker João Gilberto, 1963 ins Studio, als dieser mit dem Saxophonisten Stan Getz für die englische Version des Songs jemanden sucht, der die Sprache beherrscht.

Stand Getz feat. Astrud Gilberto - "The Girl from Ipanema"

„The Girl from Ipanema“ und das Album "Getz/Gilberto" machen den Bossa Nova salonfähig, es ist der fulminante Beginn von Astrud Gilbertos Karriere, die kurze Zeit später beinahe wieder vorbei war. Denn die Ehe mit ihrem berühmten Musiker-Mann ist 1964 am Ende. Es vergeht jedoch nicht mal ein Jahr und die Frau mit der entspannten, lasziven Stimme, die als Einfluss auf den Stil von Sängerinnen wie Sade oder Lana del Rey gilt, veröffentlicht ihr erstes Solo-Album.

Gilberto arbeitet auch mit George Michael

Immer wieder sucht sie sich musikalische Partner wie Walter Wanderley oder Stanley Turrentine; mit James Last nahm sie in den Achtzigerjahren ein Album auf, mit George Michael stand sie später ebenfalls im Studio. Gilberto schrieb ab 1972 auch eigene Songs, interpretierte aber immer wieder Lieder anderer Leute. Es gibt von ihr etwa eine glücklich machende Version des Doors-Songs „Light my Fire“.

Das Cover des Albums „I haven't got anything better to do“ von Astrud Gilberto. Foto: Verve/Universal

Ein Wendepunkt ist das Album „I haven’t got anything better to do“, das sie in den Liner Notes als ihr „Fireplace Album“ bezeichnet, also eine Art Kamin-Atmosphäre evoziert. Die Platte erscheint 1970, Gilberto ist bisher mit ihrer Musik eng mit dem Bossa Nova verbunden. Jetzt wagt sie etwas Neues, wenn auch mit den Mitteln der Besonnenheit.

Bossa Nova spielt nicht mehr die dominierende Rolle

Der eröffnende Titelsong verwendet noch den dezenten, aber typischen lateinamerikanischen Rhythmus. Der Bossa Nova taucht auf dem Album immer wieder auf, etwa im Harry-Nilsson-Song „Wailing of the Willow“, aber er spielt nicht mehr den dominierenden Part.

Bereits im zweiten Stück, ein Cover von Richard Harris‘ „Didn’t we“, schwelgen die Streicher wie in einem alten Hollywood-Streifen.

Zu den bekanntesten Liedern gehört „Trains and Boats and Planes“ aus der Feder von Burt Bacharach und Hal David, das für Dionne Warwick ein Hit war. Aber auch Frank Sinatras „Wee small Hours“, das bei Gilberto mit einer Spieluhrbegleitung zum perfekten Wiegenlied wird.

Astrud Gilberto - "Trains and Boats and Planes"

Aus „Without him“, ein weiterer Song von Harry Nilsson (bei ihm: „Without her“), macht Gilberto ein zweigeteiltes Stück mit einem clever eingefügten Latin-Music-Teil. Diese dezent verwendeten Kunstgriffe sind die vielen kleinen versteckten Funkenschläge eines eigentlich unaufgeregten Albums.

Astrud Gilberto ist am 5. Juni 2023 im Alter von 83 Jahren in Philadelphia gestorben.

