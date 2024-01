Musikalischer Superman: Der Police-Drummer auf Solo-Pfaden

Erfurt Mit The Police feierte Stewart Copeland Welterfolge. Bereits zuvor punktete er unter verdeckter Identität in den Charts. Christian Werner über das Album „Klark Kent“.

Es läuft anfangs nicht gut für The Police. Die Band ist unbekannt, gilt in der Szene als wenig innovativ, hat keine Hits. Stewart Copeland hingegen schon. Der Schlagzeuger des Trios veröffentlicht 1978 seinen Song „Don’t care“ solo, nachdem Sting sich unwohl mit dem Text fühlte. Um keine Verbindung zur Band zu schaffen, nennt Copeland sich Klark Kent – ähnlich geschrieben wie Supermans geheimes Alter ego Clark Kent – und verbirgt sein Gesicht bei Interviews hinter einer Maske oder auf Fotos unter grüner Farbe und Sonnenbrille.

„Don’t care“ schafft es immerhin bis auf Platz 48 der UK-Charts, die ersten Police-Klassiker wie „Roxanne“ oder „Can’t stand losing you“ sind zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal geschrieben.

Auftritt mit Sting und Co. bei „Top of the Pops“

Er habe durchaus überlegt, die Band zu verlassen, wie Copeland später in seinen Memoiren zugibt. Er hat einen kleinen Hit, ist, wie so oft, von sich überzeugt und spielt sogar bei „Top of the Pops“, der wichtigsten Musiksendung im britischen Fernsehen. Die Band-Kumpels Sting und Andy Summers mimen – ebenfalls hinter Masken und mit zwei anderen Musikern – sogar seine Begleitband. Den Auftritt kann man sich heute noch auf Youtube anschauen.

Das Cover des Albums „Klark Kent“ von Klark Kent. Foto: BMG

Den Dienst bei The Police zu quittieren, wäre rückblickend die falsche Entscheidung gewesen, wie Copeland in Interviews immer wieder betont. Er nimmt als Klark Kent – seine Identität ist inzwischen aufgedeckt – trotzdem weiter Songs auf und veröffentlicht diese als Singles. 1980 – The Police sind inzwischen weltbekannt – bringt er sogar ein Mini-Album mit acht Songs heraus. Alle Instrumente spielt er selbst ein.

Das mit „Klark Kent“ betitelte Album hat Stewart Copeland aktuell neu veröffentlicht – remastered und erweitert um Singles, B-Seiten sowie die unveröffentlichten Songs „It’s gonna rain“ und „Someone else“ auf Doppel-Vinyl, Doppel-CD und digital. Als Bonus gibt es auf CD und digital zwölf Demos der Songs, die Copeland im Homestudio seines Appartements aufgenommen hatte.

Parallelen im Sound zu Police-Aufnahmen

Es ist schon erstaunlich, wie viele Ähnlichkeiten im Sound das Solo-Projekt mit den Police-Produktionen hat, etwa das langsame Einblenden eines Tracks, ein Markenzeichen von Band-Songs wie „Invisible Sun“ oder „Don’t stand so close to me“. Bei Klark Kent nutzt er das Stilmittel in dem Instrumental „Grandelinquent“. Auch der typische Schlagzeug-Beat ist unvermeidlich, ebenso das Faible für Reggae-Rhythmen bei einigen Songs erkennbar. Der Einfluss Copelands auf das Police-Werk muss spätestens nach dieser Veröffentlichung die neu gedacht werden.

Die Tracks sind eine wirre, aber ziemlich launige Mischung verspielter Instrumentals und Songs, die mal skizzenhaft, mal ausformulierter im Punk, Rock oder New Wave wildern und die Copeland später auch für seine Soundtrackarbeiten wiederverwertet. Wie das Riff von „Excesses“, das ein musikalisches Thema des Francis-Ford-Coppola Films „Rumble Fish“ wird.

Die Platte wird kein Hit, auch alle Singles nach „Don’t care“ nicht. Aber ein Liebhaberalbum, das etwa Eddie Vedder von Pearl Jam schätzt, der sich für das aktuelle Re-Release per Videobotschaft einspannen ließ. Mit seinem Alias hat Copeland ebenfalls Eindruck hinterlassen und, durchaus beabsichtigt, Verwirrung gestiftet: In einem Artikel der Musikzeitschrift „Sounds“ aus dem Jahr 1978 – abgedruckt im Booklet – wird er als Klark Kant bezeichnet, frühere Wiederveröffentlichungen hatten die wiederum andere Schreibweise Klerk Kant sogar aufs Cover gedruckt.

