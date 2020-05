Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pia fragt: Das letzte Privatvergnügen

Neulich fragt mich meine beste Freundin Pia: „Macht diese wochenlange soziale Distanz eigentlich irgend was mit uns?“

„Auf jeden Fall!“, sag ich.

„Meinst du, die verstärkt unseren Drang nach körperlicher Nähe?“, sagt Pia.

„Vielleicht. Aber mit Sicherheit auch den Drang nach Preisgabe intimer Vorgänge in den sogenannten sozialen Medien“, sag ich.

„Du meinst, es entsteht so eine Art Verlagerung vom realen Leben in die virtuelle Welt?“, sagt Pia.

„Ja. Mir kam da kürzlich so eine unappetitliche Episode in den Sinn. Und auf einmal verstand ich den Sinn“, sag ich.

„Erzähl mal!“, sagt Pia.

„Vor ein paar Jahren postete eine junge Kollegin den legendären Satz ,Gehe kacken’. Ich war geplättet über diese Distanzlosigkeit und hab damals ehrlich gesagt gedacht, die spinnt doch!“, sag ich.

„Das würde mir wahrscheinlich genauso gehen“, sagt Pia.

„Na ja, mittlerweile sehe ich das anders. Du glaubst gar nicht, was du im Firmenchat so alles an ganz privaten Dingen erfährst – ob du willst oder nicht...“, sag ich.

„Lass mich raten: Wann Kollege A sein Bett verlässt, dass Kollegin B sich nicht mehr traut, Toilettenpapier zu kaufen, was Kollegin C ihren Kindern heute kocht, dass die Katze vom Kollegen D hustet und dass Kollegin E Pickel unter der Maske versteckt?“, sagt Pia.

„Ich bin beeindruckt! Woher weißt du das?“, sag ich.

„Weil das wohl in allen Firmen-Channels ähnlich läuft“, sagt Pia.

„Oh je! Jedenfalls erinnerten mich derlei Mitteilungen plötzlich an die total übergriffige Message ,Gehe kacken’. – Ich. Will. Das. Nicht. Wissen.“, sag ich.

„Verstehe!“, sagt Pia.

„Und deshalb überlege ich ernsthaft, ob ich beim nächsten ungewollten Einblick ins Privatleben anderer auch einfach mal diese zehn Buchstaben tippe...“, sag ich.