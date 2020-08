Pia fragt: Ein Lächeln als Belohnung

Neulich fragt mich meine beste Freundin Pia: „Wann bist du denn das letzte Mal geblitzt worden?“

„Das ist zum Glück schon eine ganze Weile her, und da ich haarscharf vor dem Fahrverbot stand, reiße ich mich seitdem sehr zusammen und riskiere nichts mehr“, sag ich.

„Schilder mit Tempolimits fruchten offenbar nur bedingt. Es braucht also üble Strafen, damit du einsichtig bist und brav die Geschwindigkeitsbegrenzung einhältst?“, sagt Pia.

„Da bin ich wohl nicht allein. Aber apropos Verhaltenstherapie, ich habe eine sonderbare Beobachtung gemacht, was meine Einsicht und mein gesetzeskonformes Handeln betrifft“, sag ich.

„Nämlich?“, sagt Pia.

„Kennst du die Tempo-Smileys, die meist an Ortseingängen stehen und einem schon von Weitem signalisieren, ob man sich brav an die Vorgaben hält – dann schieben sich die Mundwinkel nach oben – oder sie ignoriert und über dem Limit unterwegs ist – Mundwinkel nach unten?“, sag ich

„Ja, eine coole Idee, so auf Verfehlungen hinzuweisen“, sagt Pia.

„Finde ich auch. Und witzigerweise klickt das Irgendetwas tief in meinem Inneren an und ich will, dass das Ding grinst. Ergo: Ich trete willig und gut gelaunt auf die Bremse und freue mich, wenn das elektronische Gesicht mich anlächelt. Ist doch eigentlich irre, oder?“, sag ich.

„Die Erfinder werden sich was dabei gedacht haben“, sagt Pia.

„Auf jeden Fall! Und ich vermute, sie lagen richtig. Für die Tempo-Smileys kriegen die Kommunen ja sogar Geld aus der Landeskasse. Wenn die an sensiblen Punkten wie Kliniken, Kindergärten, Schulen oder Seniorenheimen aufgestellt werden, gibt es bis zu 1000 Euro“, sag ich.

„Toll! Dabei ist ein Lächeln als Belohnung eigentlich eine simple Idee“, sagt Pia.

„Aber eine geniale!“, sag ich.