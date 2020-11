Polizeigewerkschaft warnt vor Denunziantentum in Corona-Zeiten

Nach Kenntnis des Chefs der Thüringer Gewerkschaft der Polizei (GdP), Kai Christ, gibt es im Freistaat keine Zunahme von Anzeigen in Bezug auf Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen. Zugleich hat er Verständnis für Bürger, die auf Verstöße im Zusammenhang mit der Einhaltung der Corona-Maßnahmen empfindlich reagieren. Es gehe schließlich auch um persönliche Gesundheit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Christ gesteht allerdings, dass der Grat zwischen Mithilfe und Denunzieren „sehr schmal“ sei. Statt Anzeigen und Anrufen bei der Polizei würde er sich allein wegen deren personeller Unterbesetzung wünschen, dass sich die Menschen „gegenseitig und freundlich auf Fehlverhalten hinweisen“. Christ spricht sich deshalb auch gegen Onlineportale wie das der Stadt Essen aus, das Bürger für die Meldung von Verstößen nutzen können. Durch diese „digitale Wache“ könne Vertrauen in den Staat verloren gehen.

Die Bevölkerung sei „unruhig und angespannt“

Christ stört vor allem, wenn eine solche Fürsorgepflicht bis in den Wohnbereich langt. „Menschen, die am Fenster auf einem Kissen lehnen und mit dem Fernglas in andere Wohnungen schauen, um zu überprüfen, wie viele Personen sich dort aufhalten – das darf nicht sein. Wir brauchen keine Hilfssheriffs, die kontrollieren.“ Die Beamten könnten bei einem geforderten Einsatz auch nur klingeln, Hinweise erteilen und die Ordnungswidrigkeit festhalten. Der Schutz der Wohnung sei im Grundgesetz festgelegt.

Auch Bodo Ramelow betont die Unverletzlichkeit der Privatsphäre. „Wir dürfen nicht anfangen, uns wieder zu wünschen, dass irgendjemand hinter der Tür guckt", so der Ministerpräsident kürzlich.

Kai Christ hofft wie viele Thüringer auf ein baldiges Ende des Lockdowns. Die Bevölkerung sei „unruhig und angespannt“, beobachtet er. Sein Kollege Michael Mertens aus Nordrhein-Westfalen sagt es so: „Wenn die Maßnahmen über den November hinausgehen sollten, werden wir wohl keine friedlichen Weihnachten haben.“

Vorerst keine neuen Corona-Verbote für Thüringen

Unterschiedliche Ämter-Reaktion auf denselben Corona-Fall im Unstrut-Hainich-Kreis