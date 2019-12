Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Problemzonen: Merkwürdige Rituale

Noch drei mal schlafen, dann steigt die Party des Jahres. Bei Ihnen nicht? Dann wird es Zeit, der Druck wächst. Während öffentlich bekundete Weihnachtsverweigerung irgendwie noch einen Schick hat, gilt für das anstehende Ereignis das Gegenteil. Was macht ihr an Silvester? Wer auf diese Frage keine überzeugende Antwort hat, ist gesellschaftlich raus. Angeblich sollen Tausende Paare alljährlich Silvesterpartys erfinden, die niemals stattfinden. Oder sie borgen sich einen Hund aus, den man zu Hause vor Panikattacken bewahren muss.

Dabei gibt es gute Gründe, sich vor der Silvesterparty zu drücken. Das fängt schon mit der Einkleidung an. Welche Frau passt nach Weihnachten noch in ihr „Kleines Schwarzes“? Lieber etwas „Großes Längsgestreiftes“. Ohnehin ist man nach den familiären Feiern erschöpft, aber eine Silvesterparty ist ein Ereignis von undefinierter Dauer. Bis Mitternacht schlägt man sich noch durch, dann wird es ernst. Man muss sich enthusiastisch freuen und Vorsätze für das neue Jahr verkünden, die man nicht hat. Nachdem man das „Feuerwerk gucken“ auf der Straße ohne Brandwunden und Streifschüsse überlebt hat, schlägt auf der Tanzfläche die Stunde des deutschen Schlagers. Wer sitzen bleibt, gilt als Spaßverderber. Die härteste Zeremonie folgt, wenn der Morgen graut. Man saß Stunden zusammen, aber eine geheime Macht hat die wichtigsten Fragen für den Moment aufgehoben, wenn sich die Feiergesellschaft mit Hut und Mantel an der Haustür drängt. Das Flurgespräch ist das rätselhafteste Partyritual der Deutschen.