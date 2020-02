Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Problemzonen: Schrank voller Hoffnungen

In der kommenden Woche begehen wir den „Tag der alten Dinge“. Das bietet Gelegenheit, Licht in ein altes Mysterium zu bringen, das sich in der Regel so äußert: Er steht im Mantel im Flur, klappert genervt mit dem Autoschlüssel, während sie ratlos vor dem Kleiderschrank steht. Millionen Männer fragen sich, warum Frauen nie etwas zum Anziehen haben, obwohl ihr Kleiderschrank voll ist.

Für eine Frau ist ein voller Kleiderschrank ein Schrank voller Möglichkeiten. Aber eine Möglichkeit ist zwar eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung, dass sich aus den Möglichkeiten eine Lösung ergibt. Die Faktoren sind sehr komplex.

Es gibt zum Beispiel Tage, da kann sich eine Frau nur in ein beigegraues XXL-Zelt hüllen, dann wiederum flüstert das Unterbewusstsein einem einen roten Bleistiftrock ein. Es gibt Zeiten, da geht nur schwarz, dann verlangt die Seele nach optimistischem Folkloremuster in blau-pink-gelb. Da Prognosen so unsicher sind, muss es für alle Varianten eine Lösung geben.

Und dann sind da noch die ewigen Schrankhüter, in die man gerade nicht hineinpasst. Manchmal dauert der Zustand schon zwei bis drei Jahre, man könnte sie in die Kleidersammlung geben. Aber das würde bedeuten, dass man endgültig kapituliert hat. Ein voller Kleiderschrank ist für eine Frau ein Schrank voller Hoffnungen und guter Vorsätze.

Ein Mann dagegen, rational und ergebnisorientiert handelnd, kann 30 Jahre lang mit dem gleichen Farbkonzept weiß-schwarz-mausgrau auskommen. Weshalb es in seinem Kleiderschrank nicht nur sehr überschaubar aussieht, es liegen auch Kapazitäten brach.

Wenn er die zur Verfügung stellen würde, bekämen wir wiederum eine bessere Übersicht in unseren Beständen und es ginge alles ein bisschen schneller.