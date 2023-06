Grillparty: Gastgeber im Stress

Wo es die beste Bratwurst und die besten Brätel gibt, darüber diskutieren viele Thüringer. Ingo Glase gibt dazu noch Tipps.

Gerade zum Anfang des Sommers macht Grillen noch so richtig Freude. Man hat vom Winterhalbjahr viel aufzuholen und sich noch nicht (wie ab Mitte August) an den Klassikern satt gegessen. Ich bin durchaus der Meinung, dass man als Thüringer überall, wo es eine solche Bratwurst gibt, diese auch essen sollte, selbst wenn man gerade keinen Appetit hat. Zudem habe ich jüngst irgendwo gelesen: „Wer auf sein Gewicht achtet, muss regelmäßig eine Bratwurst essen.“

Auch ist bei Grillrunden die Herkunft der Wurst entscheidend: über kaum ein Thema wird so lange und inbrünstig diskutiert. Wer macht in der Umgebung die beste Bratwurst, die besten Brätel? Doch ausgerechnet der Griller selbst kann zu diesen Unterhaltungen kaum etwas beitragen, denn damit die Gäste nicht im Rauch sitzen, steht er meist weit weg am Rost. Um aber dabeizusein, brät der kluge Gastgeber vor. Dafür gibt es neben diversen Thermoschüsseln auch tolle Rezepte, die etwas Stress aus den Vorbereitungen nehmen. Eines habe ich in einem älteren Grillbuch gefunden, eine Leserin aus Mühlhausen hatte es vorgeschlagen: Gegrillte Rostbrätel werden mit Senf bestrichen, gesalzen und gepfeffert und auf ein geöltes Backblech gelegt (Backpapier statt Öl geht sicher auch), die Lücken werden mit Pilzen (aus der Dose oder angebraten) gefüllt.

Kloßmasse wird mit Reibekäse, Crème fraîche, einem Ei, Kräutern und Zwiebelwürfeln vermischt, mit Salz, Pfeffer und Muskat abgeschmeckt und als Decke auf die Brätel gestrichen. Die Rostbrätel im Kartoffelbett werden bei 250 Grad Celsius im Ofen gebacken, bis die Kartoffeldecke schön goldbraun ist. Dazu ein frischer Salat – und die Gäste können kommen. Und der Hausherr hat alle Zeit der Welt, sie zu empfangen, zu versorgen und mit zu diskutieren, wo es denn nun die besten Bratwürste und Brätel in der Umgebung gibt.