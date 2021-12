Mammas Geheimnisse

Ingo Glase über italienische Rezepte.

Geheimtipps sind so lange geheim, bis sie verraten werden, etwa in Reiseführern. Dann ziehen entlegene Buchten oder einsame Berge tausende Touristen an, die sich alle fragen, was denn an diesem Gewimmel so schön sei.

Im Prinzip ist das auch mit Geheimrezepten so. Aber im Gegensatz zu den Reisezielen, die auch so immer mal einer findet, muss man für verratene Geheimrezepte dankbar sein. Denn viele von ihnen sind so toll, dass es jammerschade wäre, wenn sie der Menschheit verborgen bleiben würden.

Deswegen darf, muss man den Söhnen Claudio und Cemal zutiefst dankbar sein, denn sie haben die Geheimrezepte ihrer italienischen Mütter Luisa und Lina verraten. Denn es sind Rezepte für Gerichte, die man als Tourist in Italien (leider meist vergeblich) sucht. Einfach, aber umwerfend lecker. Aus wenigen Zutaten zaubern Mamma Luisa und Mamma Lina wunderbare Kreationen aus Nudeln, Hühnchen, Fisch, Gemüse und natürlich Tomaten, einfach, schnell, ohne Firlefanz. Aber der Geschmack ist fantastisch. Diese Rezepte wurden bisher nie aufgeschrieben, sondern von Generationen weitererzählt und vielleicht immer ein bisschen verändert.

Jetzt sind sie perfekt. Und glücklicherweise erstmals aufgeschrieben. Etwa für den Auberginenauflauf: Auberginenscheiben 20 Minuten im Ofen rösten. Aus angeschmorten Zwiebeln, Tomaten und Basilikum eine Soße köcheln. Auberginenscheiben auf einem Backblech verteilen, mit der Soße bestreichen, mit Mozzarellascheiben belegen, mit Parmesan bestreuen und backen. Es schmeckt, warum auch immer, herrlich intensiv. In die fruchtige Soße tunkt man am besten frisches Weißbrot. Aber das ist mein Geheimnis.

„Pura Passione - italienische Geheimrezepte“. 240 Seiten aus dem at Verlag für 29,90 Euro.