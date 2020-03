Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Topfgucker: Alles Banane, Monika

Neben Milchreis mit Zimt und Zucker und Hefeklößen mit Blaubeeren und ausgelassenem Speck prägte die Bananentorte von Tante Monika meine kulinarische Kindheit, obwohl es sie nur einmal gab. Dafür habe ich sie, wenn ich mich recht erinnere, nahezu alleine aufgegessen. Damals war ich ja auch in dem Alter, in dem man so etwas darf. Allerdings, in Anbetracht der damaligen Knappheit an Bananen war es vielleicht doch etwas unverschämt, dann möchte ich hiermit an dieser Stelle dafür entschuldigen.

Ich weiß natürlich nicht, unter welchen Umständen Tante Monika damals, in buchstäblich grauen Vorzeiten, die Bananen für die Torte bekommen hatte, aber auch dafür musste ich mich in meinem Alter nicht sonderlich interessieren. Es war auch gar keine leibliche Tante, eher eine Kollegin meiner Mutter, aber für Kinder in meinem damaligen Alter sind alle Frauen, die nicht zwingend zur Familie gehören, Tanten.

Und Tante Monikas Bananentorte war echt lecker. Vielleicht etwas überzuckert, vielleicht auch nur, weil sie so einzigartig war. Also die Bananentorte. Dabei war sie ganz simpel, wenn ich mich recht erinnere: Tortenboden, Pudding, Bananenscheiben, Tortenguss.

Mittlerweile gibt es Bananen im Überfluss. Glücklicherweise gibt es viele Möglichkeiten, Bananen zu essen. Man kann sie im Backteig frittieren oder im Blätterteig backen -- und mit Schokosoße servieren. Sie lassen sich auch kinderleicht halbieren, auf ein Holzstäbchen spießen, in Kuvertüre tunken und mit süßem Kuchendekor oder Schokolinsen bestreuen. Eine nette Nascherei, nicht nur für Kindergeburtstage. Selbst zu Schweinefilet passt Banane ganz gut, wenn man es fruchtig mag, in einem süß-scharfen Curry etwa.

Wenn die gelben Früchte überreif, also braun, werden, schmecken sie für einen Moment noch aromatischer – ehe sie matschig werden. Dann kann man sie unter den Teig für einen schönen saftigen Schokokuchen rühren, das macht ihn fruchtiger. Oder man mixt aus Bananen, ein paar Haferflocken Haferflocken, Vanillemark, zwei Eiern, etwas Öl, etwas Honig, Schokodrops, Dinkelmehl und etwas Backpulver einen Teig zusammen und bäckt ihn in einer Kastenform zum Bananenbrot.