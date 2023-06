Topfgucker: Beliebte Matschepampe

Ingo Glase über das Geheimnis, Kinder ausgewogen zu ernähren

Kinder ausgewogen zu ernähren ist nahezu unmöglich. Natürlich sollte man es immer wieder versuchen, aber die Erklärung, dass es neben Pizza, Döner und Pommes noch andere Nahrungsmittel gibt, wird oft von ungläubigen Blicken begleitet.

Jüngere Verweigerer kann man wenigstens noch mit erlaubter List und Tücke überrumpeln. Denn wer kann schon einem Schnitzel mit Matschepampe widerstehen, selbst wenn er noch das originale Schnitzel mit Kartoffel-Gemüse-Püree widerspenstig abgelehnt hat?

Und Knusperfisch mit Reis macht Kindern offenbar eher Appetit als Panko-Fisch-Nuggets mit Blumenkohlreis. Diese Erfahrung hat jedenfalls Nina Bott gemacht, Schauspielerin, Moderatorin und vierfache Mutter – und verrät in ihrem neuen Kochbuch Rezepte, Tipps und Tricks. Sie weiß, was zu tun, wenn ein Kind nur Spiegel-, das andere nur Rührei und das dritte Spiegelei mit Rührei als Topping am liebsten mag: Sie macht jedem Kind sein Ei.

Das geht natürlich nur beim Frühstück, wenn man noch gut gelaunt ist und Zeit hat. Ansonsten heißt es eben etwas schummeln, ist ja für einen guten Zweck: Banditensalat im Glasgefängnis (Nudelsalat aus der Glasschüssel) oder rote Drachensuppe (aus Paprika und Linsen) wird tatsächlich vom nörgelnden Nachwuchs gegessen. Und die beliebten Milchschnitten werden natürlich nicht gekauft, sondern mit wenig Aufwand selbst gebacken.

Die meisten Gerichte erfordern kaum Mühe und Zeit, bei vier Kindern ginge das auch gar nicht anders. Für die Matschepampe werden übrigens Kartoffeln, Karotten, Süßkartoffeln und Sellerie weich gekocht und mit Milch, Butter, Salz und Muskat zum Püree gestampft. Huch, nein, zur Matschepampe! Bloß nicht versprechen!

„Ninas Easy-Peasy-Familien-Kochbuch“. 160 Seiten aus dem Becker Joest Volk Verlag für 28 Euro.