Topfgucker: Kaffee zum Löffeln

Ein guter Kaffee gehört zu einem schönen Essen irgendwie dazu. Zum einen ist es ein schöner Abschluss, der das nette Mahl langsam ausklingen lässt, zum anderen bildet man sich ein, der Kaffee würde die Verdauung anregen. Zudem wirkt er – vor allem als konzentrierter Espresso – der Müdigkeit entgegen, die meist mit dem vollen Magen einhergeht.

Eine nette Variante ist aber auch, den Kaffee oder Espresso nicht als Heißgetränk zu servieren, sondern als Gelo di Caffè, Kaffeepudding, wie es beispielsweise Ex-Tatort Kommissar Andreas Hopper in seinem Sizilien-Kochbuch vorschlägt: 400 Milliliter Espresso mit etwas Wasser (100 ml), einem Schuss Kaffeelikör, etwas Zimt und etwas mehr Zucker erhitzen. In einer Tasse etwas Espresso und Stärke anrühren, in den Topf geben und die Cremè unter Rühren eindicken. Im Kühlschrank fest werden lassen und – mit Zimt und Kaffee- oder Schokobohnen verziert – servieren. Dazu schmeckt ein Kaffee natürlich ganz wunderbar.

Wer es etwas üppiger mag, kann aus dem Espresso auch kleine portugiesische Schokotörtchen zaubern: Dunkle Schokolade und Butter (je 200 Gramm) im Wasserbad schmelzen und dann abkühlen lassen. In der Zwischenzeit vier Eier, 100 Gramm Zucker, einen EL Espresso, die doppelte Menge Rum schaumig schlagen und gaaaaanz vorsichtig unter die Schokolade heben, dabei möglichst nicht rühren, so bleibt die Masse luftig!Den Schokoteig in kleine Förmchen geben und nur knapp 13 Minuten bei 200 Grad Celsius im Ofen backen. Die beim Backen entstandene Mulde kann etwa mit Karamellcreme und Schlagsahne aufgefüllt werden.

Besagte Karamellcreme „Dulce de Leche“ ist übrigens das einfachste Dessert der Welt (und zugleich eines der leckersten): eine ungeöffnete Dose gezuckerte Kondensmilch zwei bis drei Stunden im Wasserbad langsam kochen und danach gut auskühlen lassen. Dazu schmeckt übrigens ein Espresso ganz hervorragend.