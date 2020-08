Topfgucker: Sauer macht lustig

Ob sauer nun wirklich lustig macht, sei mal dahingestellt. Denn eigentlich hieß es im Original „gelüstig“, denn Saures wirkt appetitanregend. Aber da ja schönes Essen bekanntlich Freude bereitet, führt das automatisch zu einem fröhlichen, vielleicht sogar lustigen Gesichtsausdruck. Außerdem wirkt Saures ziemlich erfrischend, was gerade im Sommer sehr willkommen ist, denn auf schwere Kost hat man derzeit kaum Appetit, kochen und essen ist viel zu anstrengend.

Also hat die Zitrone gerade Saison und verleiht vielen Gerichten eine frische, sommerliche Note, etwa dem Zitronenschnitzel: Zitronensaft und abgeriebene Schale mit Olivenöl und Pfeffer vermischen und halbierte Schnitzel damit eine Stunde marinieren. Dann trockentupfen, braten und warm stellen. Die Marinade mit Brühe auffüllen, mit Butter verfeinern und mit Stärke binden. Dazu passen Nudeln oder Reis, serviert mit Basilikumblättchen und Zitronenscheiben. Die feinere Variante davon heißt „Entenbrust in Limoncello“. Mariniert wird das Fleisch eine halbe Stunde in Olivenöl und dem italienischen Zitronenlikör, statt Brühe kann man für die Soße Entenfond nehmen. Dazu passt ein Püree aus Knollensellerie und Karotten. Dekoriert wird die rosa gebratene Entenbrust (dafür nach kurzem Anbraten etwa zwölf Minuten garen) mit Zitronenzesten.

Ein ganz einfaches Gericht heißt Pasta Rimini: Knoblauchscheiben, Pinienkerne und Zitronenschale in Olivenöl anrösten und zu einer vorgekochten Tomatensoße geben, viel Basilikum, Minze und Zitronensaft untermischen und zu kurzen Nudeln servieren. Wer mag, kann Parmesan drüberstreuen oder Kapern unterheben. Davor kann es ein kaltes Kohlrabi-Zitronen-Süppchen geben, dazu einen Zitronen-Fenchel-Salat und danach Zitronen-Mascarpone.

Das wird lustig.