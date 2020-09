Topfgucker: Unauffälliger Klassiker

Suppe oder Salat, Fisch oder Fleisch, Reis oder Kartoffeln – die Petersilie als i-Tüpfelchen für raffinierte Gerichte ist aus der Küche kaum noch wegzudenken. Petersiliensoße ist ein Klassiker, als frisch geschnittenes Gewürz ist das Grün universell einsetzbar. Es passt fast überall dazu, verleiht mit seiner frischen Schärfe vielen Rezepten den letzten Pfiff. Und es ist äußerst robust. Das durfte ich als Hobbygärtner gerade erfahren, denn während die Zucchini noch auf sich warten lassen, die Radieschen gar nicht erst kommen und der Grünkohl bislang nichts von sich hören lässt, wuchert die Petersilie über das selbst gezimmerte Hochbeet. Sie schießt wohl bald ins Kraut, wie es bei Alfons Zitterbacke hieß. Sie muss also weg.

Doch die Suche nach einem Petersilien-Rezept, bei dem das grüne Kräuselkraut im Mittelpunkt steht, verlief ergebnislos. Selbst in vegetarischen Kochbüchern, in denen alle möglichen Pflanzen und Kräuter verarbeitet werden, spielt die Petersilie nur eine schmückende Nebenrolle. Mal irgendwo drübergestreut, mal irgendwo druntergehoben. Aber im Mittelpunkt steht die Petersilie äußerst selten. Eine ganze Menge braucht man für schwäbische Pfannkuchensuppe: Zum einen kommt das gehackte Grün direkt in den Pfannkuchenteig. Die gebratenen „Flädle“ werden dann in Streifen geschnitten und in kräftiger Brühe serviert, die ordentlich mit Petersilie bestreut wird. Auch in österreichischen Speck-, Semmel- oder anderen Knödeln kann man tonnenweise Petersilie verstecken. Ein frisches Versteck für ein halbes Bund ist Gurkensalat, der wunderbar zu Lachs-Frikadellen passt. Dafür frischen Lachs fein würfeln und mit Frühlingszwiebeln, eingeweichtem Weißbrot, Limettenschale und -saft, Eigelb und Gewürzen Frikadellen formen, braten und mit Gurken- sowie Kartoffelsalat servieren. Ach ja, an den passt auch etwas Petersilie.