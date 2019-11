Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Topfgucker: Z wie Weihnachten

Endlich Weihnachten. Auch in der Nase macht sich die Vorweihnachtszeit deutlich bemerkbar – es duftet ganz wunderbar nach Zimt.

Sind im Laufe des Jahres neben Pflaumen-, Birnen- und Apfelkuchen vorwiegend Grießbrei und Milchreis gängige Träger des exotischen Gewürzes, bieten sich zur Weihnachtszeit noch viele weitere Möglichkeiten an, das braune Pulver geschmackserweiternd unterzubringen. Etwa in den Rotweinbirnen des italienischen Küchenmeisters Claudio Del Principe. Er kocht sozusagen aus Prinzip gut, listet in seinem Kochbuch „a casa“ 200 einfache Rezepte auf, die jeden Tag in einen Sonntag verwandeln. Für die geistreichen Birnen werden eine Nelke, eine Zimtstange, ein Sternanis, etwas Zitronen- und Orangenschale mit 400 Gramm Zucker in einem halben Liter Rotwein aufgekocht, ein Schuss Marsala (Likörwein) schadet dabei nicht. Dann die Birnen (ohne Schale, aber mit Stiel) in den Sud stellen und eine gute Dreiviertelstunde weich köcheln. Neben dem Topf abkühlen lassen, den Sud sirupartig einkochen, durchsieben und mehrmals über die Birnen laufen lassen. Vor dem Servieren halbieren, das Kerngehäuse entfernen und nochmals mit dem Sud begießen.

Restlicher Birnen-Rotwein-Sirup eignet sich übrigens bestens zum Abschmecken von Soßen und herzhaften Salaten.

Wer Zimt nicht in süßer Kombination mag, kann auf das georgische Chakhokhbili zurückgreifen, den Hähncheneintopf mit Zimt. Zwiebelwürfel goldgelb anbraten, an den Rand schieben, in der Mitte Tomatenmark und etwas Zucker anbraten, alles vermengen, stückige Tomaten unterrühren, mit Zimt und gemahlenen Nelken würzen, vorgekochtes und abgezupftes Hähnchenfleisch dazugeben und etwas köcheln lassen. Mit Knoblauchpaste, Salz und Chili und etwas Essig abschmecken und mit Koriandergrün servieren.

Als Dessert Milchreis mit Zimt und Zucker – frohe Weihnachten!