Weihnachten im Glas

Erfurt Mit wenig Aufwand lassen sich aus weihnachtlichem Gebäck feine Desserts für das Festmahl vorbereiten.

Vanillekipferl, Dominosteine, Marzipan, Lebkuchen, Schokolade sowieso und dazu noch Stollen und Gebäck – es ist fast unmöglich, in der Adventszeit nicht zur Naschkatze zu werden.

In allen Kaufhallen stapeln sich die Leckereien und finden immer einen Weg in den Einkaufswagen. Im Laufe der Zeit verschieben sich die Türme aus dem Supermarkt in die heimische Küche, wo sie sich denn stapeln. Doch irgendwann ist der süße Heißhunger gestillt. Wohin nun aber mit all der süßen Pracht?

Glücklicherweise stehen uns die Tage der hemmungslosen Völlerei noch ins Haus – und ein süßes Dessert aus eigener Küche rundet jeden Gänsebraten ab.

Viele der Weihnachtssüßigkeiten lassen sich nämlich praktischerweise ohne viel Aufwand zum edlen Nachtisch verarbeiten – den kann man gut vorbereiten, über Nacht in den Kühlschrank stellen und dann das Festessen damit beschließen.

Also ruhig ein Päckchen Spekulatius mehr kaufen, etwa für ein Himbeerdessert. Mascarpone, geschlagene Sahne und Quark zu jeweils gleichen Teilen verrühren, Zucker in der halben Menge und ein Päckchen Vanillezucker unterheben. Spekulatius zerbröseln und zur Hälfte in passende Gläser oder Schälchen geben, dass deren Boden bedeckt ist. Dann etwas Creme draufgeben, eine Schicht gefrorene Himbeeren anordnen, dann wieder Creme und wieder Himbeeren einfüllen. Das Dessert mit Spekulatiusbrösel bedecken und mehrere Stunden kaltstellen. Vor dem Servieren mit Puderzucker berieseln.

Statt Spekulatius kann man auch Lebkuchen verwenden, diesen dafür zerbröseln und -- wenn man mag -- in Orangenlikör und Kirschsaft einweichen. Unter die Creme kann man Zimt rühren und statt der Kirschen entsteinte Sauerkirsche verwenden. Verziert wird diese Verführung mit Schokoraspeln.

Das Schöne daran – beim Zubereiten kann man prima Naschen.